Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.

Hétfői parlamenti sajtónyilatkozatában a politikus közölte, hogy az USR-frakciók tagjai névsorolvasáskor azt mondják majd, hogy „jelen, nem szavazok”. Hozzátette, hogy

értesülései szerint hasonlóan járnak majd el a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ képviselői és szenátorai is.

Fritz elmondta, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök részt vett az USR parlamenti frakcióinak hétfői együttes ülésén, ahol megköszönte a párt minisztereinek munkáját. „Mi pedig egyértelműen támogatásunkról biztosítottuk az általa vezetett kormányt" – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint. A pártelnök felelősségteljes magatartásra szólította fel a parlament tagjait a keddi szavazás előtt. Kijelentette, hogy a romániai polgárok már most megérzik a pénztárcájukon a bizalmatlansági indítványt kezdeményező Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) „felelőtlen lépéseinek" következményeit. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

a bizalmatlansági indítvány sorsa még nem dőlt el.

Szerinte több olyan parlamenti politikus is van, aki aláírta ugyan az indítványt, de közben felismerte, hogy a PSD és az AUR csapdát állított a romániaiaknak. „A romániai polgárok már most magasabb törlesztőrészleteket fizetnek a hitelek után. A lej az elmúlt napokban hirtelen és jelentősen leértékelődött. Éppen ezért úgy gondolom, nagyon is lehetséges, hogy meglepetés születik, és az indítvány elbukik” – jelentette ki Fritz.