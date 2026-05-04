Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

Fotó: Dominic Fritz/Facebook
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.
Hétfői parlamenti sajtónyilatkozatában a politikus közölte, hogy az USR-frakciók tagjai névsorolvasáskor azt mondják majd, hogy „jelen, nem szavazok”. Hozzátette, hogy
Fritz elmondta, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök részt vett az USR parlamenti frakcióinak hétfői együttes ülésén, ahol megköszönte a párt minisztereinek munkáját. „Mi pedig egyértelműen támogatásunkról biztosítottuk az általa vezetett kormányt” – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
A pártelnök felelősségteljes magatartásra szólította fel a parlament tagjait a keddi szavazás előtt. Kijelentette, hogy a romániai polgárok már most megérzik a pénztárcájukon a bizalmatlansági indítványt kezdeményező Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) „felelőtlen lépéseinek” következményeit.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy
Szerinte több olyan parlamenti politikus is van, aki aláírta ugyan az indítványt, de közben felismerte, hogy a PSD és az AUR csapdát állított a romániaiaknak.
„A romániai polgárok már most magasabb törlesztőrészleteket fizetnek a hitelek után. A lej az elmúlt napokban hirtelen és jelentősen leértékelődött. Éppen ezért úgy gondolom, nagyon is lehetséges, hogy meglepetés születik, és az indítvány elbukik” – jelentette ki Fritz.
A PSD, az AUR és a Béke - Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványát, amelyet 254 törvényhozó támogatott aláírásával, múlt szerdán olvasták fel a parlament két házának együttes ülésén. Az indítványról kedden 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek.
