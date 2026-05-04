Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

Fotó: Dominic Fritz/Facebook

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.

Székelyhon

2026. május 04., 18:292026. május 04., 18:29

Hétfői parlamenti sajtónyilatkozatában a politikus közölte, hogy az USR-frakciók tagjai névsorolvasáskor azt mondják majd, hogy „jelen, nem szavazok”. Hozzátette, hogy

értesülései szerint hasonlóan járnak majd el a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ képviselői és szenátorai is.

Fritz elmondta, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök részt vett az USR parlamenti frakcióinak hétfői együttes ülésén, ahol megköszönte a párt minisztereinek munkáját. „Mi pedig egyértelműen támogatásunkról biztosítottuk az általa vezetett kormányt” – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

A pártelnök felelősségteljes magatartásra szólította fel a parlament tagjait a keddi szavazás előtt. Kijelentette, hogy a romániai polgárok már most megérzik a pénztárcájukon a bizalmatlansági indítványt kezdeményező Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) „felelőtlen lépéseinek” következményeit.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

a bizalmatlansági indítvány sorsa még nem dőlt el.

Szerinte több olyan parlamenti politikus is van, aki aláírta ugyan az indítványt, de közben felismerte, hogy a PSD és az AUR csapdát állított a romániaiaknak.

„A romániai polgárok már most magasabb törlesztőrészleteket fizetnek a hitelek után. A lej az elmúlt napokban hirtelen és jelentősen leértékelődött. Éppen ezért úgy gondolom, nagyon is lehetséges, hogy meglepetés születik, és az indítvány elbukik” – jelentette ki Fritz.

A PSD, az AUR és a Béke - Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványát, amelyet 254 törvényhozó támogatott aláírásával, múlt szerdán olvasták fel a parlament két házának együttes ülésén. Az indítványról kedden 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek.

2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni

Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő

Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Ott lesznek az RMDSZ képviselői a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem szavaznak

Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Kéthetes előrejelzés: így könnyű

Felmelegszik az idő az egész országban, a nappali értékek egyes régiókban akár a 28 Celsius-fokot is elérhetik, míg az éjszakai minimumok több helyen is csak 12–13 fokig esnek vissza.

2026. május 04., hétfő

