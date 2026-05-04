Ittas sofőröket és bejegyzetlen járművel közlekedőt is lefüleltek a rendőrök a hétvégén

Két ittas sofőrt és egy bejegyzetlen gépjárművel közlekedőt is lefüleltek a rendőrök Gyergyó- és Udvarhelyszéken a hosszú hétvége folyamán.

A rendőrök csütörtök este egy 58 éves, gyergyóújfalvi férfit állítottak meg, miközben lakóhelyén autózott. Az illetőt alkoholszondával tesztelték, amely 0,46 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletéből. A férfit egészségügyi intézménybe szállították vérvételre.

Szombaton koraeste a székelykeresztúri városi rendőrség szolgálatban lévő rendőrei egy betfalvi fiatalt állítottak meg, aki ATV-t vezetett a 137-es megyei úton, Nagygalambfalva irányából hazafelé tartva. Az ellenőrzések során megállapították, hogy a jármű nincs bejegyezve.

Vasárnapra virradóra egy 56 éves székelykeresztúri férfit igazoltattak a rendőrök, miközben lakhelyén vezetett egy személygépkocsit. Őt is alkoholszondával tesztelték, amely 0,75 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletéből.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleménye szerint mindhárom esetben eljárást indítottak.