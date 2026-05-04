Kéthetes előrejelzés: így könnyű

Képünk illusztráció
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI
Felmelegszik az idő az egész országban, a nappali értékek egyes régiókban akár a 28 Celsius-fokot is elérhetik, míg az éjszakai minimumok több helyen is csak 12–13 fokig esnek vissza. Ami a csapadékot illeti, főként záporok formájában várható szinte naponta május 6-a után – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes, a május 4–17. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
2026. május 04., 15:18
Erdélyben a nappali legmagasabb hőmérsékletek átlaga hétfőn már 20 Celsius-fok fölé emelkedik, majd május 6-án eléri a 26 fokot. Május 7. és 11. között 22–25 fok között ingadozik a nappali felmelegedés, aztán az előrejelzési időszak végéig 19–22 fok között alakul.
Az éjszakák is enyhülnek: noha május 5-re virradóan még átlagban 5 fok lesz, május 8-án már 10 fok alá nem nagyon esik vissza a hőmérséklet. Az ezt következő időszakban az éjszakai minimumok átlagosan 7–11 fok között alakulnak.
A hegyvidéken a nappali maximumok általában 10 és 15 fok, az éjszakai minimumok 3 és 7 fok között alakulnak. A hét elején még csak elszórtan, május 6. után viszont nagyobb területen és csaknem naponta várhatók záporok.
