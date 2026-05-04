Kerékpárkölcsönzés Csíkszeredában: szerényebb lehetőségek

A buszpályaudvaron lehet majd kerékpárt kölcsönözni
Fotó: Pinti Attila
A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.
2026. május 04., 16:04
Lassan két éve, hogy használatba adták a felújított csíkszeredai buszpályaudvart, amelynek újdonsága 21, kölcsönzésre szánt kerékpár is, a hozzá tartozó kiszolgáló-automatával együtt. Ez a létesítmény felújítását támogató pályázat kötelező részeként készült el, és a fenntartható, környezetkímélő közlekedést kellene szolgálnia.
Igaz, ez azóta sem kezdődött el, a biciklik raktárban várják a helyzet változását, csak az automata és a kerékpárok elhelyezésére szolgáló beálló maradt.
csak garancia biztosításával, nem átadva ezt egy magáncégnek, nem beszélve arról, hogy a 21 kerékpár kevés egy ilyen vállalkozáshoz. Korábban arra sem volt jogi lehetőség, hogy az önkormányzati tulajdonú Csíki Trans Kft. a tömegközlekedés mellett ezt a szolgáltatást is biztosítsa, ez közben viszont megváltozott – tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.
Mint a városvezető kérdésünkre elmondta, a közigazgatási törvénymódosítások lehetővé tették, hogy egy ilyen szolgáltatást át lehessen adni a közszállítási vállalatnak. „Ebben benne volt nekem másfél éves munkám, meg kellett értetni, hogy elfogadják, mert mindenütt csak improvizációk voltak. A jogi háttér most már adott” – szögezte le. Így
Ugyanakkor kérdésünkre, hogy lehetne-e egy az egész városra kiterjedő kerékpárkölcsönzési rendszert létrehozni, mint ahogy ez Sepsiszentgyörgyön vagy Marosvásárhelyen történt, a polgármester szerint ez egyelőre nem várható.
Korodi kitért arra is, hogy néhány éve egy ilyen szolgáltató eljött Csíkszeredába, elemezte a helyzetet, és azt mondta, a beruházás pályázat útján megvalósítható, de
Ezért az ezzel kapcsolatos döntés nem prioritás rövid- vagy középtávon. „Lehetséges, hogy egyszer elérünk oda, de azt gondolom, fontosabb az, hogy legyenek meg a kerékpárutak, amelyeket használni lehet. Erre van projektünk, és itt van a Borvizek Útja kerékpárút-hálózat, amely az idén elkészül” – emlékeztetett.
Hozzátette, a turisztikai szolgáltatók számára, mivel sok olyan látnivaló van a környéken, amelyeket a Borvizek Útján el lehet érni, sokkal hasznosabb, ha ők biztosítanak kerékpárokat az ott megszálló turistáknak.
