Kerékpárkölcsönzés Csíkszeredában: szerényebb lehetőségek

A buszpályaudvaron lehet majd kerékpárt kölcsönözni

A buszpályaudvaron lehet majd kerékpárt kölcsönözni

Fotó: Pinti Attila

A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.

Kovács Attila

2026. május 04., 16:04

2026. május 04., 16:092026. május 04., 16:09

Lassan két éve, hogy használatba adták a felújított csíkszeredai buszpályaudvart, amelynek újdonsága 21, kölcsönzésre szánt kerékpár is, a hozzá tartozó kiszolgáló-automatával együtt. Ez a létesítmény felújítását támogató pályázat kötelező részeként készült el, és a fenntartható, környezetkímélő közlekedést kellene szolgálnia.

Igaz, ez azóta sem kezdődött el, a biciklik raktárban várják a helyzet változását, csak az automata és a kerékpárok elhelyezésére szolgáló beálló maradt.

A szolgáltatás azért nem indult el, mert az önkormányzat bérleti díj nélkül szerette volna működtetni a biciklibérlést,

csak garancia biztosításával, nem átadva ezt egy magáncégnek, nem beszélve arról, hogy a 21 kerékpár kevés egy ilyen vállalkozáshoz. Korábban arra sem volt jogi lehetőség, hogy az önkormányzati tulajdonú Csíki Trans Kft. a tömegközlekedés mellett ezt a szolgáltatást is biztosítsa, ez közben viszont megváltozott – tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.

Mint a városvezető kérdésünkre elmondta, a közigazgatási törvénymódosítások lehetővé tették, hogy egy ilyen szolgáltatást át lehessen adni a közszállítási vállalatnak. „Ebben benne volt nekem másfél éves munkám, meg kellett értetni, hogy elfogadják, mert mindenütt csak improvizációk voltak. A jogi háttér most már adott” – szögezte le. Így

a szolgáltatás beindítását a Csíki Trans elő fogja készíteni.

Ugyanakkor kérdésünkre, hogy lehetne-e egy az egész városra kiterjedő kerékpárkölcsönzési rendszert létrehozni, mint ahogy ez Sepsiszentgyörgyön vagy Marosvásárhelyen történt, a polgármester szerint ez egyelőre nem várható.

Korodi kitért arra is, hogy néhány éve egy ilyen szolgáltató eljött Csíkszeredába, elemezte a helyzetet, és azt mondta, a beruházás pályázat útján megvalósítható, de

egy ekkora városban ezt a szolgáltatást fenntartani jelentős veszteséggel járna minden évben.

Ezért az ezzel kapcsolatos döntés nem prioritás rövid- vagy középtávon. „Lehetséges, hogy egyszer elérünk oda, de azt gondolom, fontosabb az, hogy legyenek meg a kerékpárutak, amelyeket használni lehet. Erre van projektünk, és itt van a Borvizek Útja kerékpárút-hálózat, amely az idén elkészül” – emlékeztetett.

Hozzátette, a turisztikai szolgáltatók számára, mivel sok olyan látnivaló van a környéken, amelyeket a Borvizek Útján el lehet érni, sokkal hasznosabb, ha ők biztosítanak kerékpárokat az ott megszálló turistáknak.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
2026. május 04., hétfő

Megsüllyedt útszakasz miatt dolgoznak a Szent Ágoston templom udvarán

Felújítják a csíkszeredai Szent Ágoston templom Tető utca felőli bejárati útszakaszát, mert a burkolat megsüllyedt és széttört. A napokban kezdett munkálatok során nemcsak új térkövet raknak le, hanem az alapréteget is megerősítik.

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 30., csütörtök

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára

A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán.

2026. április 29., szerda

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál

Motorkerékpár és autó ütközött Csíkkarcfalva kijáratánál, kedden délután, egy személyt kórházba szállítottak.

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ

Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.

2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában

Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.

Lovasszekér ütött el egy idős férfit

Kiskorú által irányított lovasszekér ütött el egy idős férfit szombaton este Kászonaltízen; a tettes elhagyta a helyszínt, de a hatóságok hamar rátaláltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.

