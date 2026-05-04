Kerékpárkölcsönzés Csíkszeredában: szerényebb lehetőségek

A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.

Lassan két éve, hogy használatba adták a felújított csíkszeredai buszpályaudvart, amelynek újdonsága 21, kölcsönzésre szánt kerékpár is, a hozzá tartozó kiszolgáló-automatával együtt. Ez a létesítmény felújítását támogató pályázat kötelező részeként készült el, és a fenntartható, környezetkímélő közlekedést kellene szolgálnia. Igaz, ez azóta sem kezdődött el, a biciklik raktárban várják a helyzet változását, csak az automata és a kerékpárok elhelyezésére szolgáló beálló maradt.

A szolgáltatás azért nem indult el, mert az önkormányzat bérleti díj nélkül szerette volna működtetni a biciklibérlést,

csak garancia biztosításával, nem átadva ezt egy magáncégnek, nem beszélve arról, hogy a 21 kerékpár kevés egy ilyen vállalkozáshoz. Korábban arra sem volt jogi lehetőség, hogy az önkormányzati tulajdonú Csíki Trans Kft. a tömegközlekedés mellett ezt a szolgáltatást is biztosítsa, ez közben viszont megváltozott – tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől. Hirdetés Mint a városvezető kérdésünkre elmondta, a közigazgatási törvénymódosítások lehetővé tették, hogy egy ilyen szolgáltatást át lehessen adni a közszállítási vállalatnak. „Ebben benne volt nekem másfél éves munkám, meg kellett értetni, hogy elfogadják, mert mindenütt csak improvizációk voltak. A jogi háttér most már adott” – szögezte le. Így

a szolgáltatás beindítását a Csíki Trans elő fogja készíteni.

Ugyanakkor kérdésünkre, hogy lehetne-e egy az egész városra kiterjedő kerékpárkölcsönzési rendszert létrehozni, mint ahogy ez Sepsiszentgyörgyön vagy Marosvásárhelyen történt, a polgármester szerint ez egyelőre nem várható. Korodi kitért arra is, hogy néhány éve egy ilyen szolgáltató eljött Csíkszeredába, elemezte a helyzetet, és azt mondta, a beruházás pályázat útján megvalósítható, de

egy ekkora városban ezt a szolgáltatást fenntartani jelentős veszteséggel járna minden évben.