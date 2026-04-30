Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára

A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán .

Mint írják, Bács Károly a „régi vágású” pedagógusok közé tartozott: munkáját nagyfokú precizitással és elhivatottsággal végezte, miközben a rendet, a következetességet és a tisztességes munkát tartotta a legfontosabb értékeknek.

Széles műveltsége és naprakész tudása mellett határozott véleményformáló volt, aki sajátos humorral osztotta meg gondolatait a világról.

Tanítványai és kollégái felkészültsége, igazságérzete és egyenessége miatt becsülték, ugyanakkor különc személyisége és öniróniája is hozzájárult ahhoz, hogy sokak számára szerethető és emlékezetes maradjon.

A közleményben kiemelik, halála nagy veszteség az iskola közössége számára is. Emlékét szeretettel és tisztelettel őrzik.