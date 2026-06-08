Megérett a felújításra és cserére a csíkszeredai városbútorzat

Kitört pad a csíkszeredai központi parkban
Fotó: Borbély Fanni
Tönkrement, megrongált utcabútorzatok és gyalogos-útburkolatok rontják Csíkszereda központjának látványát. A városháza feladatai közé tartozik a köztéri elemek folyamatos karbantartása, helyenként azonban még a gyakori javítgatás sem segít.
Meglehetősen tönkrement a csíkszeredai városközpont utcabútorzata és köztéri burkolata – pedig nem régi darabokról van szó. „Katasztrofális állapotban vannak az utcai bútorzatok a központi részen, a Petőfi Sándor utca sétálórészében a burkolat sok helyen eltört, megsüllyedt, megáll a résekben a víz, a lámpatestek és a padok betontalapzatai szintén helyenként összetörtek, van ahol festékszóróval fújták le, és a kábelek is kilógnak belőlük. A Szabadság tér burkolata szintén borzalmasan néz ki.
– fogalmazott egy olvasónk.
A közterületi elemek, például padok, szemeteskukák, burkolatok folyamatos karbantartása a városháza feladatai közé tartozik.
Az utcai kukák javítása is állandó feladata a karbantartónak
Fotó: Borbély Fanni
„A padok javítását saját karbantartó csapatunk és a városi kertészet végzi, a sérült faelemeket, padléceket szükség szerint cseréljük. A szemeteskukákat szintén cseréljük, ha azok tönkremennek, illetve
– válaszolta érdeklődésünkre Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.
Fotó: Borbély Fanni
Hozzátette, a városbútorzat fejlesztése érdekében az elmúlt időszakban
negyven darab kukát szereztek be 51 ezer lej értékben,
valamint tizenöt kerékpártárolót.
Emellett harminc háttámlás padot vásároltak körülbelül 35 ezer lej értékben.
Ezeket részben közterületeken helyezik ki, részben pedig lakószövetségek kérésére biztosítják.
Fotó: Borbély Fanni
Mint magyarázta, a meglévő elemek cseréjét és pótlását folyamatosan, szükség szerint végzik. A központi övezetben a nagyobb beavatkozások már felújítási és beruházási projektek részeként valósulnak meg. A városi kertészet és a karbantartó szolgálat folyamatosan végzi a kisebb javításokat, faelemek cseréjét, azonban
Az alpolgármester külön magyarázattal szolgált a Petőfi Sándor utcai sétálóövezet és a Tulipán áruház előtti övezet burkolatára is. Mint mondta, az ott lerakott három centiméter vastag szürke andezitlapokat eredetileg gyalogos forgalomra tervezték, azonban a felső szakaszon az autók rákényszerülnek arra, hogy ráhajtsanak a gyalogos felületre, amikor például ráfordulnak a Lejtő utcára.
Fotó: Borbély Fanni
Ennek következtében a kőlapok jelentős mértékben károsodtak, jelenleg már szinte alig található olyan elem, amely ne lenne legalább egy ponton megrepedve – jegyezte meg Bors Béla. Hozzátette, egy ideig rendelkezésre állt tartalék kőlap, amelyből a súlyosan sérült elemeket pótolni tudták, azonban ez a készlet mára kimerült.
„Jelenleg az aknatetők és a kockaköves sáv javítását szükség szerint végezzük,
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kevésbé terhelt, szélső részekről felszedjük a jobb állapotú elemeket, és ezekkel javítjuk a leginkább igénybe vett felületeket. A burkolat több mint tíz éve készült, és újra kell gondolni, hogy mire cseréljék.
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszereda városközpontját az integrált városfejlesztési terv részeként 2011–2013 között európai uniós pályázatból újították fel, a Petőfi Sándor utcát szintén ebből a pályázatból 2013-ban tették rendbe, a sétálóövezet felső szakaszát ekkor zárták le az autós közlekedés előtt.
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