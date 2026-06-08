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Megérett a felújításra és cserére a csíkszeredai városbútorzat

Kitört pad a csíkszeredai központi parkban • Fotó: Borbély Fanni

Kitört pad a csíkszeredai központi parkban

Fotó: Borbély Fanni

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Tönkrement, megrongált utcabútorzatok és gyalogos-útburkolatok rontják Csíkszereda központjának látványát. A városháza feladatai közé tartozik a köztéri elemek folyamatos karbantartása, helyenként azonban még a gyakori javítgatás sem segít.

Barabás Hajnal

2026. június 08., 07:582026. június 08., 07:58

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Meglehetősen tönkrement a csíkszeredai városközpont utcabútorzata és köztéri burkolata – pedig nem régi darabokról van szó. „Katasztrofális állapotban vannak az utcai bútorzatok a központi részen, a Petőfi Sándor utca sétálórészében a burkolat sok helyen eltört, megsüllyedt, megáll a résekben a víz, a lámpatestek és a padok betontalapzatai szintén helyenként összetörtek, van ahol festékszóróval fújták le, és a kábelek is kilógnak belőlük. A Szabadság tér burkolata szintén borzalmasan néz ki.

Idézet
Szégyen ez egy megyeközpontnak”

– fogalmazott egy olvasónk.

A közterületi elemek, például padok, szemeteskukák, burkolatok folyamatos karbantartása a városháza feladatai közé tartozik.

Az utcai kukák javítása is állandó feladata a karbantartónak • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Az utcai kukák javítása is állandó feladata a karbantartónak

Fotó: Borbély Fanni

„A padok javítását saját karbantartó csapatunk és a városi kertészet végzi, a sérült faelemeket, padléceket szükség szerint cseréljük. A szemeteskukákat szintén cseréljük, ha azok tönkremennek, illetve

Idézet
lakossági igény vagy kérés alapján újakat is kihelyezünk”

– válaszolta érdeklődésünkre Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, a városbútorzat fejlesztése érdekében az elmúlt időszakban

  • negyven darab kukát szereztek be 51 ezer lej értékben,

  • valamint tizenöt kerékpártárolót.

  • Emellett harminc háttámlás padot vásároltak körülbelül 35 ezer lej értékben.

Ezeket részben közterületeken helyezik ki, részben pedig lakószövetségek kérésére biztosítják.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mint magyarázta, a meglévő elemek cseréjét és pótlását folyamatosan, szükség szerint végzik. A központi övezetben a nagyobb beavatkozások már felújítási és beruházási projektek részeként valósulnak meg. A városi kertészet és a karbantartó szolgálat folyamatosan végzi a kisebb javításokat, faelemek cseréjét, azonban

a bútorzat teljes cseréjére eddig nem volt szükség.

Gyalogosoknak szánták, de autósok is ráhajtanak

Az alpolgármester külön magyarázattal szolgált a Petőfi Sándor utcai sétálóövezet és a Tulipán áruház előtti övezet burkolatára is. Mint mondta, az ott lerakott három centiméter vastag szürke andezitlapokat eredetileg gyalogos forgalomra tervezték, azonban a felső szakaszon az autók rákényszerülnek arra, hogy ráhajtsanak a gyalogos felületre, amikor például ráfordulnak a Lejtő utcára.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ennek következtében a kőlapok jelentős mértékben károsodtak, jelenleg már szinte alig található olyan elem, amely ne lenne legalább egy ponton megrepedve – jegyezte meg Bors Béla. Hozzátette, egy ideig rendelkezésre állt tartalék kőlap, amelyből a súlyosan sérült elemeket pótolni tudták, azonban ez a készlet mára kimerült.

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„Jelenleg az aknatetők és a kockaköves sáv javítását szükség szerint végezzük,

az andezitlapokat pedig lehetőség szerint egymás között cseréljük.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kevésbé terhelt, szélső részekről felszedjük a jobb állapotú elemeket, és ezekkel javítjuk a leginkább igénybe vett felületeket. A burkolat több mint tíz éve készült, és újra kell gondolni, hogy mire cseréljék.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda városközpontját az integrált városfejlesztési terv részeként 2011–2013 között európai uniós pályázatból újították fel, a Petőfi Sándor utcát szintén ebből a pályázatból 2013-ban tették rendbe, a sétálóövezet felső szakaszát ekkor zárták le az autós közlekedés előtt.

Csíkszék Csíkszereda
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