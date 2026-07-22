Gázvezetéket rongált meg egy autó Tusnádfürdőn

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Fotó: Tuchiluș Alex
Közúti baleset történt szerdán Tusnádfürdőn, ahol egy személygépkocsi megrongált egy gázvezetéket.
A helyszínre a csíkszeredai hivatásos tűzoltóság egy tűzoltóautóval vonult ki. Riasztották a tusnádfürdői önkéntes tűzoltókat, valamint a gázszolgáltató munkatársait is.
A hatóságok tájékoztatása szerint a forgalmat nem kellett lezárni,
A helyszínre elsőként kiérkező tusnádfürdői önkéntes tűzoltók megállapították, hogy a megrongált vezetéken nem szivárog gáz, így közvetlen veszély nem alakult ki.
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