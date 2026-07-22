Gázvezetéket rongált meg egy autó Tusnádfürdőn

Közúti baleset történt szerdán Tusnádfürdőn, ahol egy személygépkocsi megrongált egy gázvezetéket.

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A helyszínre a csíkszeredai hivatásos tűzoltóság egy tűzoltóautóval vonult ki. Riasztották a tusnádfürdői önkéntes tűzoltókat, valamint a gázszolgáltató munkatársait is.

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A hatóságok tájékoztatása szerint a forgalmat nem kellett lezárni,