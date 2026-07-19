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Szoknyás Gurulás: bolondos ötletként indult, értékes eseménnyé vált – videóval

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Motorkerékpárok hangja töltötte be Csíkszereda főterét szombat délután: mintegy százan gyűltek össze, hogy részt vegyenek a harmadik alkalommal megszervezett Szoknyás Guruláson.

Székelyhon

2026. július 19., 11:162026. július 19., 11:16

Az esemény célja, hogy felhívja a forgalomban résztvevők figyelmét: egyre több nő választja a motorkerékpárt közlekedési eszközként, ezért fontos tudatosabban, figyelmesebben és empatikusabban közlekedni az utakon.

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Közösségi eseménnyé nőtte ki magát a csíkszeredai Szoknyás Gurulás, amelyet szombaton immáron harmadik alkalommal szerveztek meg. A résztvevők célja felhívni a figyelmet, hogy tudatosabban, figyelmesebben és empatikusabban közlekedjünk az utakon.

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Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
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