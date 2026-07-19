Nem elérhető böngészőből a Facebook

Részlegesen leállt vasárnap délelőtt a Facebook, a közösségi oldal jelenleg csak a mobiltelefonos applikáción keresztül elérhető, asztali számítógépről és mobil böngészőből nem.

Székelyhon 2026. július 19., 12:002026. július 19., 12:00 2026. július 19., 12:232026. július 19., 12:23

„A fiók rendszerhiba miatt pillanatnyilag nem érhető el. Reméljük, ez rövidesen megoldódik. Kérjük, próbáld újra néhány perc múlva” – ez az üzenet fogadja vasárnap délben a Facebook-ot böngészőből megnyitni próbáló felhasználókat.

A webes felület leállása miatt a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni, a mobilos alkalmazás azonban megfelelően működik.