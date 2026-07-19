Elromlott a mozdony, a nyílt pályán vesztegel a Budapest–Bukarest vonatjárat

Leállt a Budapest és Bukarest között közlekedő vonat vasárnap az Olt megyei Caracal és Fărcaşele állomások között, miután meghibásodott a korszerűsített, garanciális időszakban lévő mozdony – számolt be a Hotnews.ro hírportál.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Román Vasúttársaság utasszállító részlege (CFR Călători) közlése szerint az IR 12078-es számú vonatjárat a nyílt pályán vesztegel,

a forgalom mielőbb újraindítása érdekében egy cseremozdonyt küldtek a helyszínre.

Hirdetés

Ugyanakkor a helyszínre tart a mozdony korszerűsítését végző, craiovai Reloc Rt. beavatkozó csapata is, amely felelős a karbantartásért, valamint a garanciális kötelezettségek teljesítéséért.

A CFR Călători elnézést kér az utasoktól az okozott kellemetlenségért, és biztosítja őket arról, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a biztonságos vasúti közlekedés mielőbbi helyreállítása érdekében.