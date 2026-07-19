Begorombul az időjárás: másodfokú viharriasztás Hargita és Kovászna megyében

Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap másodfokú (narancssárga jelzésű) figyelmeztetést adott ki jelentős mennyiségű csapadékot hozó felhőszakadások, viharos szél, valamint közepes, helyenként nagyméretű jégeső veszélye miatt. A figyelmeztetés Hargita és Kovászna megyére is érvényes.
A meteorológusok szerint vasárnap 13 és 20 óra között Moldva északi felében, Erdély keleti és délkeleti részén, valamint a Keleti- és Déli-Kárpátokban (Hargita és Kovászna megyében is) fokozott légköri instabilitás várható. Felhőszakadások, 70–90 km/órás széllökésekkel kísért viharok, közepes vagy akár nagyméretű jégeső, valamint gyakori villámlások várhatók.
Vasárnap 10 és 22 óra között elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetés érvényes a hegyvidéki térségekre, Erdély nagy részére, Havasalföldre, Moldvára és Olténiára. Felhőszakadások, villámlások, megerősödő szél, viharos széllökések (50–70 km/óra, helyenként 80 km/óra felett), valamint kis és közepes méretű jégeső is előfordulhat. Rövid idő alatt 15–30 liter, elszigetelten pedig 40 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként.
Vasárnap 22 órától hétfőn 10 óráig ugyancsak elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben Máramarosban, a Körösvidéken, a Bánságban, Erdély nyugati és északi részén, valamint Olténia északnyugati térségében. Ezeken a területeken
Rövid idő alatt 15–20 liter, helyenként pedig 30 liternél is több csapadék eshet négyzetméterenként.
Hétfőn 10 és 22 óra között szintén elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben az ország keleti felében. A meteorológusok előrejelzése szerint Moldva nagy részén, Dobrudzsában, Erdély keleti és délkeleti vidékein (Hargita és Kovászna megyében is), Munténia északi, középső és keleti részén, valamint a Keleti- és Déli-Kárpátokban
Rövid idő alatt 20–30 liter, elszigetelten pedig 40–50 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként.
Részlegesen leállt vasárnap délelőtt a Facebook, a közösségi oldal jelenleg csak a mobiltelefonos applikáción keresztül elérhető, asztali számítógépről és mobil böngészőből nem.
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