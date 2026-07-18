Ismét drágulni kezdtek az üzemanyagok

Fotó: Borbély Fanni
Egy hosszabb időszak után, amely alatt az üzemanyagok ára viszonylag stabil maradt, a piacvezető OMV Petrom is megemelte szombaton az árait, ám a többi nagy hálózattal ellentétben nemcsak a gázolajat, hanem a benzint is drágította.
Az OMV Petrom szombat reggel literenként 10 banival emelte a gázolaj és ugyanennyivel a benzin árát – derül ki a Versenytanács árfigyelő alkalmazásának adataiból, melyeket az Economedia.ro gazdasági portál ismertet.
A drágítás egy tíznapos időszak után következik, amikor a Petrom sem a benzin, sem a gázolaj árát nem módosította. Az első áremelést két nappal korábban a Rompetrol hajtotta végre, amely akkor literenként 14 banival emelte a gázolaj árát. Ezt követően a Lukoil és a MOL is emelte a gázolaj árát: mindkét hálózat literenként 10 banival drágított.
A drágításokat követően szombaton az alábbiak szerint alakul az üzemanyagok ára a romániai töltőállomásokon.
Gázolaj:
Petrom: 9,49 lej
OMV: 9,55 lej
Rompetrol: 9,65 lej
MOL: 9,55 lej
Lukoil: 9,55 lej
Benzin:
Petrom: 8,72 lej
OMV: 8,78 lej
Rompetrol: 8,78 lej
MOL: 8,78 lej
Lukoil: 8,68 lej
A következő időszakban további áremelések következhetnek, mivel a kőolaj és különösen az üzemanyagok világpiaci jegyzése egyre emelkedik az újból fellángolt Perzsa-öbölbeli konfliktus miatt. Az irányadó Brent kőolaj hordónkénti ára ismét elérte a 88 dollárt. Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) csütörtökön közzétett elemzése szerint szeptemberre meghaladhatja a 10 lejt a gázolaj literenkénti ára Romániában.
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