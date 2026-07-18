Ismét drágulni kezdtek az üzemanyagok

Egy hosszabb időszak után, amely alatt az üzemanyagok ára viszonylag stabil maradt, a piacvezető OMV Petrom is megemelte szombaton az árait, ám a többi nagy hálózattal ellentétben nemcsak a gázolajat, hanem a benzint is drágította.

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Az OMV Petrom szombat reggel literenként 10 banival emelte a gázolaj és ugyanennyivel a benzin árát – derül ki a Versenytanács árfigyelő alkalmazásának adataiból, melyeket az Economedia.ro gazdasági portál ismertet.

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A drágítás egy tíznapos időszak után következik, amikor a Petrom sem a benzin, sem a gázolaj árát nem módosította. Az első áremelést két nappal korábban a Rompetrol hajtotta végre, amely akkor literenként 14 banival emelte a gázolaj árát. Ezt követően a Lukoil és a MOL is emelte a gázolaj árát: mindkét hálózat literenként 10 banival drágított.