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Ismét drágulni kezdtek az üzemanyagok

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Egy hosszabb időszak után, amely alatt az üzemanyagok ára viszonylag stabil maradt, a piacvezető OMV Petrom is megemelte szombaton az árait, ám a többi nagy hálózattal ellentétben nemcsak a gázolajat, hanem a benzint is drágította.

Székelyhon

2026. július 18., 18:182026. július 18., 18:18

Az OMV Petrom szombat reggel literenként 10 banival emelte a gázolaj és ugyanennyivel a benzin árát – derül ki a Versenytanács árfigyelő alkalmazásának adataiból, melyeket az Economedia.ro gazdasági portál ismertet.

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A drágítás egy tíznapos időszak után következik, amikor a Petrom sem a benzin, sem a gázolaj árát nem módosította. Az első áremelést két nappal korábban a Rompetrol hajtotta végre, amely akkor literenként 14 banival emelte a gázolaj árát. Ezt követően a Lukoil és a MOL is emelte a gázolaj árát: mindkét hálózat literenként 10 banival drágított.

Szombat reggel a Petrom is követte a trendet: literenként 10 banival emelte mind a benzin, mind a gázolaj árát.

A drágításokat követően szombaton az alábbiak szerint alakul az üzemanyagok ára a romániai töltőállomásokon.

Gázolaj:

  • Petrom: 9,49 lej

  • OMV: 9,55 lej

  • Rompetrol: 9,65 lej

  • MOL: 9,55 lej

  • Lukoil: 9,55 lej

Benzin:

  • Petrom: 8,72 lej

  • OMV: 8,78 lej

  • Rompetrol: 8,78 lej

  • MOL: 8,78 lej

  • Lukoil: 8,68 lej

A következő időszakban további áremelések következhetnek, mivel a kőolaj és különösen az üzemanyagok világpiaci jegyzése egyre emelkedik az újból fellángolt Perzsa-öbölbeli konfliktus miatt. Az irányadó Brent kőolaj hordónkénti ára ismét elérte a 88 dollárt. Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) csütörtökön közzétett elemzése szerint szeptemberre meghaladhatja a 10 lejt a gázolaj literenkénti ára Romániában.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Gazdaság
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