Narancssárga viharriasztás több kézdiszéki településen

2026. július 17., péntek

Piaci körkép Háromszékről: mit mutatnak az idei árak?

A nyár közepére már bőséges a kínálat a piacokon, de a vásárlók figyelmét ilyenkor nemcsak a friss zöldségek és gyümölcsök, hanem az árak is lekötik.