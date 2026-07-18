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Narancssárga viharriasztás több kézdiszéki településen

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Naranccsárga jelzésű (másodfokú), azonnali viharriasztást adott ki több kézdiszéki településre szombat délután az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)

Székelyhon

2026. július 18., 17:012026. július 18., 17:01

2026. július 18., 17:122026. július 18., 17:12

A szombat délután 17.30-ig érvényes másodfokú figyelmeztetés szerint Lemhény, Kézdiszentkereszt, Kézdialmás és Esztelnek térségében négyzetméterenként 25–40 liter csapadékot hozó felhőszakadás várható, gyakori villámlásra és közepes méretű (2–4 cm) jégesőre kell számítani.

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Szombaton 18 óráig egy sárga jelzésű (elsőfokú) azonnali riasztás is érvényben van Kézdivásárhely, Kovászna, Zágon, Zabola, Gelence, Ozsdola, Szentkatolna, Bölön, Nagyajta, Barátos és Kommandó településekre, ahol négyzetméterenként 15–25 liter csapadékot hozó záporok, villámlások, 55–60 kilométer/órás szél, valamint kisméretű (1–2 cm) jégeső várható.

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