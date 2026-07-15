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Emberi léptékkel is nagykorú lehetett a több mint másfél mázsás nagyvad

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

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Több tucat baromfit pusztított el egy medve egyhetes garázdálkodása alatt az Uzon községhez tartozó Bikfalván. A nagyavadat végül hétfőn lőtték ki.

Bodor Tünde

2026. július 15., 13:042026. július 15., 13:04

Egy hét alatt négy bikfalvi portán tizedelte meg egy medve a tyúkokat, kacsákat, és kitartóan visszajárt a könnyű zsákmányra. A templom, iskola, kultúrház körüli házak udvarában pusztított a nagyvad, de az utcákon is látták járkálni – tudtuk meg Bordás Enikő uzoni polgármestertől.

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Az első eset július 5-én történt, előfordult, hogy a gazda elkergette a nagyvadat, de az később visszatért és újabb áldozatokat szedett, tízesével, húszasával pusztította a baromfit. Így vasárnap már a sürgősségi bizottság várta, végül

hétfőn este sikerült az agresszívnek bizonyuló, a vadászokra rátámadó vadat a falu belterületén kilőni.

A korát az állatorvos 16–18 évesre becsülte, súlya mintegy 170 kg lehetett.

Uzon község szinte minden falujába bejár a medve – jelzik az emberek a polgármesteri hivatalnak, kártérítési igényt is szinte naponta tesznek le a mezei terményekben vagy a kerti gyümölcsfákban okozott kár miatt.

Lisznyón, Sepsimagyaróson, Szentivánlaborfalván is többször láttak medvét, és minden esetben külön kell mérlegelni, mi a teendő, mennyire veszélyezteti a nagyvad a lakosságot, el lehet-e kergetni vagy másképp kell eltávolítani – számolt be a polgármester.

Háromszék medve
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