Emberi léptékkel is nagykorú lehetett a több mint másfél mázsás nagyvad

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Fotó: Beliczay László
Több tucat baromfit pusztított el egy medve egyhetes garázdálkodása alatt az Uzon községhez tartozó Bikfalván. A nagyavadat végül hétfőn lőtték ki.
Egy hét alatt négy bikfalvi portán tizedelte meg egy medve a tyúkokat, kacsákat, és kitartóan visszajárt a könnyű zsákmányra. A templom, iskola, kultúrház körüli házak udvarában pusztított a nagyvad, de az utcákon is látták járkálni – tudtuk meg Bordás Enikő uzoni polgármestertől.
Az első eset július 5-én történt, előfordult, hogy a gazda elkergette a nagyvadat, de az később visszatért és újabb áldozatokat szedett, tízesével, húszasával pusztította a baromfit. Így vasárnap már a sürgősségi bizottság várta, végül
A korát az állatorvos 16–18 évesre becsülte, súlya mintegy 170 kg lehetett.
Uzon község szinte minden falujába bejár a medve – jelzik az emberek a polgármesteri hivatalnak, kártérítési igényt is szinte naponta tesznek le a mezei terményekben vagy a kerti gyümölcsfákban okozott kár miatt.
Lisznyón, Sepsimagyaróson, Szentivánlaborfalván is többször láttak medvét, és minden esetben külön kell mérlegelni, mi a teendő, mennyire veszélyezteti a nagyvad a lakosságot, el lehet-e kergetni vagy másképp kell eltávolítani – számolt be a polgármester.
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