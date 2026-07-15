Emberi léptékkel is nagykorú lehetett a több mint másfél mázsás nagyvad

Több tucat baromfit pusztított el egy medve egyhetes garázdálkodása alatt az Uzon községhez tartozó Bikfalván. A nagyavadat végül hétfőn lőtték ki.

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Egy hét alatt négy bikfalvi portán tizedelte meg egy medve a tyúkokat, kacsákat, és kitartóan visszajárt a könnyű zsákmányra. A templom, iskola, kultúrház körüli házak udvarában pusztított a nagyvad, de az utcákon is látták járkálni – tudtuk meg Bordás Enikő uzoni polgármestertől.

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Az első eset július 5-én történt, előfordult, hogy a gazda elkergette a nagyvadat, de az később visszatért és újabb áldozatokat szedett, tízesével, húszasával pusztította a baromfit. Így vasárnap már a sürgősségi bizottság várta, végül