Gyergyószéki autópályaépítés: a polgármesterek eltérően látják a beruházás hatásait

Mérföldkőhöz érkezett az A8-as autópálya építése: kiadták a Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti 14,4 kilométeres szakasz építési engedélyét. Az érintett települések polgármesterei eltérően értékelik a beruházás helyi következményeit.

Gergely Imre 2026. július 14., 21:062026. július 14., 21:06

A munkakezdés előkészületei már hónapok óta zajlanak, készen áll az építési bázis, működik két betongyártó és egy aszfaltkészítő telep, akárcsak a hídelemek gyártására szolgáló üzem.

Fotó: Fórika Dóra

Jelenleg több mint 150 dolgozó és 140 munkagép áll készen a kivitelezésre, a teljes építési szakaszban azonban a munkások száma várhatóan ennek többszörösére emelkedik. A szerződés szerint Hirdetés

a Gyergyóalfalu–Ditró közötti szakasznak 24 hónap alatt kell elkészülnie.

A beruházás részeként 18 hidat és felüljárót, három vadátjárót építenek az aszfaltcsík alatt. Borzontnál egy autópálya-csomópontot építenek, és a szakasz ditrói végén egy ideiglenes lehajtót, ami azért szükséges, hogy a Ditrótól Moldva felé, a Neamț megyei Gerincesig (Grințieș) tartó szakasz elkészülése előtt is használni lehessen. Az építési engedélyt Horațiu Cosma közlekedési államtitkár Szárhegy közelében felépített munkatelepen írta alá.

Fotó: Fórika Dóra

Gyergyószárhegy: „nem nagyon örülünk” A legkritikusabban Gyergyószárhegy polgármestere, Danguly Ervin nyilatkozott. Elmondása szerint

a község gazdái szenvedik el a legnagyobb területveszteséget, és ez nem csak négyzetméterben jelent sokat.

Az autópálya nyomvonala ugyanis a Maros árterének kiváló minőségű mezőgazdasági területeit érinti. Danguly azt is nehezményezi, hogy a kisajátítási ár nem tesz különbséget a gyenge minőségű és a kiváló termőföldek között.

Ugyanannyit kap a gazda a használhatatlan gyenge minőségű földért, mint a legkiválóbb termőföldért

– mutatott rá. Nemcsak maga a nyomvonal érint jelentős földveszteséget – tette hozzá –, hanem az építőtelep számára is nagy területeket sajátítottak ki.

Fotó: Fórika Dóra

Danguly Ervin azt is kifogásolja, hogy a pályaszakasz végén létesülő körforgalomhoz is nagy mennyiségű földterületeket vettek el Szárhegy határából. Nem egy egyszerű lehajtó van ott a tervben, hanem egy hatalmas, ahhoz mérhető, ami Gyalunál, a meglévő pálya kolozsvári végén van – részletezte. A község területén

összesen 110 hektárt, nagyrészt szántót sajátítottak ki.

Ehhez még az is hozzájárul, hogy a kisajátított területeken kívül is földeket vett bérbe a kivitelező, és bár a gazdák első körben nem akarták bérbe adni a földjeiket, attól való félelmükben, hogy ezeket is kisajátíthatja az állam, inkább belementek a bérbeadásba, hogy végül ne a kisajátítási összegért kelljen lemondaniuk a földjeikről.

Egy autópálya megépülésének örülni illik, de mi nem nagyon tudunk ennek örülni.

Valamiért nagyon sürgetik ezt az építést, miközben szerintem lennének ennél fontosabb autópálya-szakaszok, amit meg kellene építeni – például Kolozsvár és Nagyvárad között” – jegyezte meg Danguly, aki annak sem örül, hogy az autópálya elkészülte után várhatóan sokszorosára nő a községen áthaladó járművek száma.

Fotó: Fórika Dóra

Gyergyóalfalu: reménykednek, hogy folytatás is lesz Gyergyóalfalunál is hónapok óta zajlanak az előkészületek. Gáll Szabolcs polgármester szerint az elmúlt hónapban jelentősen felgyorsultak az előkészítő munkák: folyamatosan szállítják az építőanyagokat. Az önkormányzat megállapodást kötött a kivitelezővel a községi tulajdonú mezei utak használatáról. Ennek értelmében a cég használhatja ezeket az utakat, ugyanakkor köteles azokat az építkezés végén eredeti állapotukban helyreállítani. Ez azért fontos, mert

az építkezéssel járó szállítások nagy része nem a település útjain halad át.

Gáll Szabolcs úgy látja, a kivitelező akár a két éves határidő előtt átadja az Alfalu és Ditró közötti szakaszt. „Azt látom, hogy Ditrót össze fogja kötni Alfaluval egy autópálya-szakasz. Hogy a másik két vége hogyan és mikor fog ideérni, az már egy jó kérdés. Azért kell imádkozzunk, hogy ne járjunk úgy, hogy ne legyen folytatás a másik két végén, vagy legalábbis Marosvásárhely irányába. Reménykedni merünk abban, hogy az is eljön, és összekötődik, ha már meglett ez a rész” – fogalmazott Gáll.

Fotó: Fórika Dóra

Gyergyócsomafalva: elkerülőút épül a kőszállításra Bár Gyergyócsomafalva területén nem épül autópálya, a község így is érintett a beruházásban. A kivitelező ugyanis a csomafalvi kőbányából szállítja a zúzott követ az építkezéshez.

Márton László Szilárd polgármester szerint emiatt

hónapok óta érezhetően megnőtt a teherforgalom a község útjain.

Voltak erre panaszok, és az önkormányzat súly- és sebességkorlátozásokat vezetett be. Ezt a szállítók be is tartják – szögezte le. Amint közölte,

a kivitelező vállalta a szállítások által megrongált útszakaszok helyreállítását.

Saját költségén mintegy 1400 négyzetméteren újraaszfaltozta a sérült útfelületeket.

Hamarosan azonban a teherautók már nem a településen haladnak át, mivel elkészül az a mezőgazdasági területeken vezető elkerülőút, amely közvetlen kapcsolatot biztosít az autópálya nyomvonalához Borzont irányából.

Fotó: Fórika Dóra

Gyergyóditró egyelőre még nem érintett, de hamarosan rá kerül a sor A most engedélyezett szakasz – annak ellenére, hogy Ditró szerepel a szakasz keleti végeként – közigazgatási szempontból még nem érinti Gyergyóditrót – mondta érdeklődésünkre Puskás Elemér polgármester. A szakasz éppen a Gyergyószárhegy – Gyergyóditró közigazgatási határnál ér véget, így az ideiglenes lehajtó is még Szárhegy területén épül meg.

A ditróiakat majd a következő, Gerinces felé vezető szakasz kivitelezése érinti közvetlenül.