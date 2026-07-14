Kaszálással és parkolással indult a városi átszervezés

A céghez került a piac üzemeltetése, a zöldövezetek karbantartása, illetve a fizetős parkolók működtetése és felügyelete

Átszervezték július 1-jétől a gyergyószentmiklósi közszolgáltatási feladatok egy részét: korábban önkormányzati kezelésben lévő több tevékenység a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Vitalissima Kft.-hez került. A cél, hogy a munkát jobb minőségben, hatékonyabban és lehetőleg olcsóbban végezzék el.

Gergely Imre 2026. július 14., 17:412026. július 14., 17:41

Eddig önkormányzati kezelésben lévő tevékenységek kerültek át július 1-jétől a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Vitalissima Kft.-hez. A cég vezetője, György István szerint az átalakítás

kényszerű lépés volt,

amelyet az önkormányzatok számára kötelező létszámcsökkentés miatt vittek véghez, de ha már megtörtént, igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni belőle. Hirdetés Azt kellene elérni, hogy az átszervezés hasznos legyen mind a város közösségének, mind a polgármesteri hivatal számára. Vagyis hogy az átvett tevékenységekben pozitív irányú elmozdulás történjen: látható legyen a minőségbeli javulás,

a feladatokat megfelelően és határidőre végezzék el,

és mindez ne kerüljön többe a városnak, mint eddig, sőt lehetőleg olcsóbb is legyen – összegezte a cégvezető. Mi került a céghez? Az önkormányzati döntés értelmében a céghez került a piac üzemeltetése,

a zöldövezetek karbantartása,

a fizetős parkolók működtetése és felügyelete,

a gazdátlan kutyákkal kapcsolatos feladatok,

valamint az útkarbantartási munkálatok is. A delegálási szerződések már megszülettek, lezajlott a leltározás és az átadás-átvétel, valamint

tizenhárom alkalmazott is átkerült a céghez.

Az első hetekben a gyergyóiak számára főként a zöldterületek rendezésében elvégzett munka tűnhetett fel. György István sorolta: hozzáláttak az elnőtt füves részek kaszálásának, és megoldást találtak a villanyoszlopokra szerelt virágok öntözésére is.

Fotó: Gergely Imre

Az átvett tevékenységek jelenlegi helyzetéről szólva a cégvezető elmondta, a fizetős parkolást már a Vitalissima alkalmazottai működtetik. Itt is soron van a parkolóóráknál szükséges új beállítások megoldása. A bevételek továbbra is a hivatalhoz érkeznek, majd onnan kerülnek át a céghez. A kutyamenhelynél is felmérték a helyzetet és a tennivalókat, az átmenet gördülékenyen történik. Miért kellett váltani? Korábban ezeket a tevékenységeket a városi mellékgazdaság végezte, és itt adtak munkát azoknak is, akik szociális segélyért folyamodtak, amelynek fejében bizonyos számú munkaórát kell teljesíteniük. A Vitalissima viszont nem foglalkoztathatja őket az eddigi módon – ez összeférhetetlenség lenne. Ez marad a városháza kezelésében.

Fotó: Gergely Imre