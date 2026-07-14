Kaszálással és parkolással indult a városi átszervezés

A céghez került a piac üzemeltetése, a zöldövezetek karbantartása, illetve a fizetős parkolók működtetése és felügyelete
Fotó: Gergely Imre
Átszervezték július 1-jétől a gyergyószentmiklósi közszolgáltatási feladatok egy részét: korábban önkormányzati kezelésben lévő több tevékenység a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Vitalissima Kft.-hez került. A cél, hogy a munkát jobb minőségben, hatékonyabban és lehetőleg olcsóbban végezzék el.
Eddig önkormányzati kezelésben lévő tevékenységek kerültek át július 1-jétől a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Vitalissima Kft.-hez. A cég vezetője, György István szerint az átalakítás
amelyet az önkormányzatok számára kötelező létszámcsökkentés miatt vittek véghez, de ha már megtörtént, igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni belőle.
Azt kellene elérni, hogy az átszervezés hasznos legyen mind a város közösségének, mind a polgármesteri hivatal számára. Vagyis hogy az átvett tevékenységekben pozitív irányú elmozdulás történjen:
látható legyen a minőségbeli javulás,
a feladatokat megfelelően és határidőre végezzék el,
és mindez ne kerüljön többe a városnak, mint eddig, sőt lehetőleg olcsóbb is legyen
– összegezte a cégvezető.
Az önkormányzati döntés értelmében a céghez került
a piac üzemeltetése,
a zöldövezetek karbantartása,
a fizetős parkolók működtetése és felügyelete,
a gazdátlan kutyákkal kapcsolatos feladatok,
valamint az útkarbantartási munkálatok is.
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Az első hetekben a gyergyóiak számára főként a zöldterületek rendezésében elvégzett munka tűnhetett fel. György István sorolta: hozzáláttak az elnőtt füves részek kaszálásának, és megoldást találtak a villanyoszlopokra szerelt virágok öntözésére is.
Fotó: Gergely Imre
Az átvett tevékenységek jelenlegi helyzetéről szólva a cégvezető elmondta, a fizetős parkolást már a Vitalissima alkalmazottai működtetik. Itt is soron van a parkolóóráknál szükséges új beállítások megoldása. A bevételek továbbra is a hivatalhoz érkeznek, majd onnan kerülnek át a céghez. A kutyamenhelynél is felmérték a helyzetet és a tennivalókat, az átmenet gördülékenyen történik.
Korábban ezeket a tevékenységeket a városi mellékgazdaság végezte, és itt adtak munkát azoknak is, akik szociális segélyért folyamodtak, amelynek fejében bizonyos számú munkaórát kell teljesíteniük. A Vitalissima viszont nem foglalkoztathatja őket az eddigi módon – ez összeférhetetlenség lenne. Ez marad a városháza kezelésében.
Fotó: Gergely Imre
György István megjegyezte, vannak még adminisztratív kérdések, amelyeket a városházával át kell beszélni a gördülékenyebb ügyintézés érdekében, de tervei is vannak arra, miként lehetnek hatékonyabbak a rábízott szolgáltatások. Mindenképpen fejleszteni akarja az eszközállományt, ami javíthat az elvégzett munkák minőségén és ütemén is.
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