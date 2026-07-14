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Az államfő szerint várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a közalkalmazotti bértörvény kapcsán

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Nicușor Dan államfő szerint várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a téma kapcsán, mivel a közalkalmazotti bértörvény rendkívül összetett jogszabály.

Székelyhon

2026. július 14., 18:262026. július 14., 18:26

2026. július 14., 18:542026. július 14., 18:54

Az elnök ugyanakkor úgy véli, van esély arra, hogy a törvényt határidőre elfogadják. A párizsi román nagykövetségen tartott keddi sajtótájékoztatón Nicușor Dan azt is elmondta:

értesülései szerint a törvénytervezet hétfőn jutott el a Szociáldemokrata Párthoz (PSD).

Az államfő hozzátette: ha szükség lesz rá, az elnöki hivatal közvetítői szerepet is vállalhat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabály számos társadalmi csoportot érint, ezért különösen összetett egyeztetéseket igényel.

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Nicușor Dan

cáfolta azokat a felvetéseket, amelyek szerint a pártok már korábban megállapodásra jutottak az új egységes bértörvényről.

Mint mondta, korábban csupán annyi hangzott el – és jómaga is azt nyilatkozta –, hogy a pártok készek tárgyalni, a konkrét pénzügyi számításokról azonban nem születhetett megállapodás, mert ezek csak néhány nappal ezelőtt készültek el.

Belföld
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