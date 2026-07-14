Az államfő szerint várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a közalkalmazotti bértörvény kapcsán

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Fotó: Borbély Fanni
Nicușor Dan államfő szerint várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a téma kapcsán, mivel a közalkalmazotti bértörvény rendkívül összetett jogszabály.
2026. július 14., 18:262026. július 14., 18:26
2026. július 14., 18:542026. július 14., 18:54
Az elnök ugyanakkor úgy véli, van esély arra, hogy a törvényt határidőre elfogadják. A párizsi román nagykövetségen tartott keddi sajtótájékoztatón Nicușor Dan azt is elmondta:
Az államfő hozzátette: ha szükség lesz rá, az elnöki hivatal közvetítői szerepet is vállalhat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabály számos társadalmi csoportot érint, ezért különösen összetett egyeztetéseket igényel.
Nicușor Dan
Mint mondta, korábban csupán annyi hangzott el – és jómaga is azt nyilatkozta –, hogy a pártok készek tárgyalni, a konkrét pénzügyi számításokról azonban nem születhetett megállapodás, mert ezek csak néhány nappal ezelőtt készültek el.
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