Az államfő szerint várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a közalkalmazotti bértörvény kapcsán

Nicușor Dan államfő szerint várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a téma kapcsán, mivel a közalkalmazotti bértörvény rendkívül összetett jogszabály.

Székelyhon 2026. július 14., 18:262026. július 14., 18:26 2026. július 14., 18:542026. július 14., 18:54

Az elnök ugyanakkor úgy véli, van esély arra, hogy a törvényt határidőre elfogadják. A párizsi román nagykövetségen tartott keddi sajtótájékoztatón Nicușor Dan azt is elmondta:

értesülései szerint a törvénytervezet hétfőn jutott el a Szociáldemokrata Párthoz (PSD).

Az államfő hozzátette: ha szükség lesz rá, az elnöki hivatal közvetítői szerepet is vállalhat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabály számos társadalmi csoportot érint, ezért különösen összetett egyeztetéseket igényel. Hirdetés Nicușor Dan

cáfolta azokat a felvetéseket, amelyek szerint a pártok már korábban megállapodásra jutottak az új egységes bértörvényről.