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Két évtizede nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

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Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán, a belépésnél (Báziásnál) mért másodpercenkénti 1800 köbméteres érték alig több mint egy harmada a júliusi átlagnak – írja a Digi24.ro hírportál keddi beszámolója nyomán az MTI.

Székelyhon

2026. július 14., 16:022026. július 14., 16:02

2026. július 14., 16:032026. július 14., 16:03

Az alacsony vízállás miatt négy napja felfüggesztették a kompok közlekedését az egyik román-bolgár folyami határátkelőn, a romániai Bechet és a bulgáriai Orjahovo BG között.

Az alacsony vízszint a hajózásban is gondot jelent:

a Duna mélysége több helyen a kritikus 2,5 méter alá csökkent.

A gabonaszállító hajók nem tudják már megközelíteni a silókat Bechetnél és a Calafatnál, a folyam medréből mindenütt homokpadok látszanak ki.

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A Duna alacsony hozama miatt vízutánpótlás nélkül maradtak az öntözőberendezések a Nedaia–Macesu szakaszon, ezért a hőség és a szárazság komoly károkkal fenyegeti a mezőgazdaságot.

A hidrológusok a helyzet rosszabbodására számítanak a következő napokban – közölte a hírportál.

Belföld
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