Két évtizede nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama

Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán, a belépésnél (Báziásnál) mért másodpercenkénti 1800 köbméteres érték alig több mint egy harmada a júliusi átlagnak – írja a Digi24.ro hírportál keddi beszámolója nyomán az MTI.

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Az alacsony vízállás miatt négy napja felfüggesztették a kompok közlekedését az egyik román-bolgár folyami határátkelőn, a romániai Bechet és a bulgáriai Orjahovo BG között. Az alacsony vízszint a hajózásban is gondot jelent:

a Duna mélysége több helyen a kritikus 2,5 méter alá csökkent.