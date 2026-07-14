Nicușor Dan nem nevez meg miniszterelnök-jelöltet, mert egyikük sem szerezné meg a többség támogatását

Nicușor Dan államfő kedden közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök-jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna.

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„Jelenleg nincs olyan miniszterelnök-jelölt, aki megszerezné a többség támogatását, ezért

nincs értelme pusztán a látszat kedvéért jelöltet nevesíteni”

Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a PSD jelenleg ellenzékben van, mivel nincsenek miniszterei, államtitkárai, prefektusai. Ugyanakkor hozzátette:

– mondta az államfő Párizsban, ahol a francia nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségeken vett részt.

a kormányalakítás kérdését, illetve a helyreállítási források lehívásához szükséges törvények elfogadását külön kell kezelni.

Az államfő emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó jogszabálytervezetek elfogadásának határideje augusztus 10., ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a pártoknak sikerül konszenzusra jutniuk a kérdésben.

Elmondása szerint jómaga informális egyeztetéseket folytat a pártokkal, miközben a pártvezetők is tárgyalnak egymással.

Nicușor Dan: az előre hozott választások csak meghosszabbítanák a bizonytalanság időszakát

Nicușor Dan államfő szerint az előre hozott választások csak meghosszabbítanák a bizonytalanság időszakát, miközben nem változtatnának a jelenlegi politikai erőviszonyokon.

Az elnök a francia nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségeken vett részt kedden Párizsban, ezután nyilatkozott az újságíróknak.

Mint elmondta, a pártokkal folytatott eddigi egyeztetéseken alig esett szó az előre hozott választásokról, mivel