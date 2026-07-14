Nicușor Dan nem nevez meg miniszterelnök-jelöltet, mert egyikük sem szerezné meg a többség támogatását

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő kedden közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök-jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna.
2026. július 14., 16:372026. július 14., 16:37
2026. július 14., 17:062026. július 14., 17:06
„Jelenleg nincs olyan miniszterelnök-jelölt, aki megszerezné a többség támogatását, ezért
– mondta az államfő Párizsban, ahol a francia nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségeken vett részt.
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a PSD jelenleg ellenzékben van, mivel nincsenek miniszterei, államtitkárai, prefektusai. Ugyanakkor hozzátette:
Az államfő emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó jogszabálytervezetek elfogadásának határideje augusztus 10., ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a pártoknak sikerül konszenzusra jutniuk a kérdésben.
Elmondása szerint jómaga informális egyeztetéseket folytat a pártokkal, miközben a pártvezetők is tárgyalnak egymással.
Nicușor Dan államfő szerint az előre hozott választások csak meghosszabbítanák a bizonytalanság időszakát, miközben nem változtatnának a jelenlegi politikai erőviszonyokon.
Az elnök a francia nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségeken vett részt kedden Párizsban, ezután nyilatkozott az újságíróknak.
Mint elmondta, a pártokkal folytatott eddigi egyeztetéseken alig esett szó az előre hozott választásokról, mivel
„Nagyjából ugyanebben a helyzetben lennénk, továbbra sem lenne lehetőség stabil parlamenti többség kialakítására, mert ismét ugyanazoknak a pártoknak kellene tárgyalniuk egymással, amelyek most sem tudnak megegyezni. Ezért nem látom értelmét az előre hozott választásoknak” – magyarázta.
Nicușor Dan hozzátette, továbbra is bízik a politikai szereplők józanságában és abban, hogy a további tárgyalások megoldáshoz vezetnek majd.
Nicușor Dan államfő szerint elméletileg kivitelezhető, hogy a kisebbségi kormányok egymást váltva vezessék az országot,
Mint elmondta, elméletileg működhet, hogy a kisebbségi kormányok egymást váltva kormányozzanak, és elvben mindenki egyetért ezzel.
„A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a választási évben kormányzó pártok rendszerint veszítenek, ezért mindegyik politikai erő a kormányzási időszak elején szeretne szerepet vállalni, nem a végén. Ez okozza a jelenlegi patthelyzetet” – magyarázta az államfő.
Nicușor Dan ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a pártoknak sikerül megállapodásra jutniuk. Közölte, hogy egyelőre nem szabtak meg ütemtervet a további egyeztetésekre, és bízik abban, hogy a tárgyalások megoldáshoz vezetnek.
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