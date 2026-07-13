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Tűzszüneti kormányt javasolt Kelemen Hunor

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartott délelőtti egyeztetéseken „tűzszüneti” kormány megalakítására tett javaslatot, figyelembe véve, hogy lehetetlen jelenleg egy „kényelmes parlamenti többség” létrehozása.

Székelyhon

2026. július 13., 20:082026. július 13., 20:08

A Digi24-nek nyilatkozva Kelemen úgy fogalmazott, hogy az államelnökkel lezajlott konzultációkon nyugodt, „zen hangulat uralkodott”.

A találkozó első felében a rendkívüli parlamenti ülésszakon elfogadandó, az országos helyreállítási tervvel (PNRR) és a SAFE hitelprogrammal kapcsolatos törvénytervezetekről beszéltek, majd áttértek a politikai helyzetre, és Kelemen elmondása szerint mindenki nyugodtan érvelt.

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Az államelnök is türelmes volt, mediátorként viselkedett, de sajnos nem jutottak megoldásra – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

Idézet
Sorra vettük a lehetséges variánsokat, de nem jutottunk ki a patthelyzetből. Nem lehet kialakítani egy kényelmes parlamenti többséget, ez világos”

– mondta Kelemen.

Hozzátette, azt javasolta politikustársainak, hogy próbáljanak meg lépésről lépésre haladni, gondolkodjanak egymást követő kisebbségi kormányokban. Első lépésként egy úgynevezett „tűzszüneti” kormány megalakítását javasolta, „nem szó szerinti hadászati értelemben, hanem politikai értelemben”.

Véleménye szerint ez segítené a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) tagjait, hogy félretegyék a kongresszusokon és pártvezetői testületekben hozott, a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kapcsolatos döntéseiket. Ennek következtében

újra lehetne alakítani a régi koalíciót, amely őszig működne, hogy az országos helyreállítási tervet (PNRR) le lehessen zárni.

Ezt követően visszatérhetnek a politikai versenyhez és kisebbségi kormányokkal folytathatjuk. 2028-ban egy technokrata kormányt is ki lehetne nevezni, amely előkészíti és megszervezi a parlamenti választásokat is - magyarázta Kelemen.

Meglátásában a jelenlegi patthelyzetben nem fognak egy olyan megoldást találni, amely 2028-ig kényelmes parlamenti többséget, működő kormányt biztosít.

Kelemen azt is elmondta, hogy az egyeztetésen nem beszéltek potenciális miniszterelnök-jelöltekről.

Az RMDSZ-es politikus szerint a „tűzszüneti” kormány megoldást jelenthet a jövő évi költségvetés elfogadásáig. Hozzátette, hogy az államelnök nem kommentálta javaslatát, de valószínűleg számára is elfogadható ez a verzió.

Belföld
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