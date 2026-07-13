Magyar Péter: az alaptörvény-módosítás egy megalázott nemzet becsületét akarja és fogja visszaadni

Fotó: MTI/Hegedűs Róbert
A 17. alaptörvény-módosítás nem akar embereket megalázni, éppen ellenkezőleg egy megalázott nemzet becsületét akarja és fogja visszaadni – mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben.
2026. július 13., 16:382026. július 13., 16:38
2026. július 13., 16:412026. július 13., 16:41
A kormányfő napirend előtti felszólalásában kiemelte: az alaptörvény-módosítás azt a célt szolgálja, hogy visszaadják a magyar embereknek, ami elvettek tőlük,
Az is aki nem ránk szavazott, joggal várja el, hogy az állam minden magyar állampolgárt egyenlő méltósággal szolgáljon – mondta.
A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett alaptörvény-módosítás célja a preambulum szerint, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait.
A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza
az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,
a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,
az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,
a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint
a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
A határozathozatalok után ismét bizottsági jelentésekről és összegző módosító javaslatokról vitatkozik a parlament.
A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett azért, mert az előterjesztések megtárgyalásának őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné.
Sulyok Tamás méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait az államfő 17. alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozóan – olvasható a Sándor-palota hétfői Facebook-bejegyzésében.
A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény-módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában – áll a bejegyzésben.
Hamis manipulációval, fenyegetéssel, vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet – zárul a poszt.
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