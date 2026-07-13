Magyar Péter: az alaptörvény-módosítás egy megalázott nemzet becsületét akarja és fogja visszaadni

A 17. alaptörvény-módosítás nem akar embereket megalázni, éppen ellenkezőleg egy megalázott nemzet becsületét akarja és fogja visszaadni – mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben.

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A kormányfő napirend előtti felszólalásában kiemelte: az alaptörvény-módosítás azt a célt szolgálja, hogy visszaadják a magyar embereknek, ami elvettek tőlük,

a döntés következményét, a törvény előtti egyenlőséget és a közös állam feletti közös ellenőrzést.

Az is aki nem ránk szavazott, joggal várja el, hogy az állam minden magyar állampolgárt egyenlő méltósággal szolgáljon – mondta.

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A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett alaptörvény-módosítás célja a preambulum szerint, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait.

A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza

az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,

a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,

az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,

a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A határozathozatalok után ismét bizottsági jelentésekről és összegző módosító javaslatokról vitatkozik a parlament.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett azért, mert az előterjesztések megtárgyalásának őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné.

Sulyok Tamás visszautasítja a miniszterelnök valótlan állításait

Sulyok Tamás méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait az államfő 17. alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozóan – olvasható a Sándor-palota hétfői Facebook-bejegyzésében.

A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény-módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában – áll a bejegyzésben.

Hamis manipulációval, fenyegetéssel, vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet – zárul a poszt.