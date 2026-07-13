Fotó: Haáz Vince
Megkezdődik a Săvinești utca felújítása Marosvásárhelyen, miután befejeződtek a víz- és gázvezetékek cseréjével kapcsolatos munkálatok.
A munkák biztonságos elvégzése érdekében az első szakaszban teljesen lezárják az utat a Szabadság utca és az Azúr utca közötti szakaszon. Ebben a szakaszban felújítják az utat, és rendbe hozzák a járdákat is.
Köszönjük a türelmüket és a megértésüket! Elnézést kérünk az átmeneti kellemetlenségekért. A felújítás célja, hogy biztonságosabb és jobb közlekedési feltételeket biztosítson a környéken.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
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Megváltozik a Szent Anna-tó látogatási rendje: a látogatóknak napijegyet kell váltaniuk, amely magában foglalja a látogatóközpont belépőjét és három óra ingyenes parkolást, míg a Mohos-tőzegláp ezentúl kötelező idegenvezető nélkül is látogatható lesz.
Nem született megoldás a politikai válság rendezésére a Nicușor Dan államfővel a Cotroceni-palotában folytatott csaknem kétórás egyeztetésen, és miniszterelnök-jelöltekről sem esett szó – közölte a találkozó után Sorin Grindeanu.
Ezen a héten benyújtottuk az európai uniós támogatási kérelmet a körgyűrű 3-as és 6-os szakaszára. A beruházás összértéke több mint 538 millió lej.
Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, a Fidesz és a KDNP pedig bojkottálja az Országgyűlés hétfői ülését – írja az MTI.
Viharokkal tarkított, változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közzétett, július 13–26. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Három eltévedt magyar turistát mentettek ki a Retyezát-hegységből hétfőre virradóra a Hunyad megyei hegyimentők.
Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 12 megyére és Bukarestre.
Az elmúlt 24 órában 18 riasztás érkezett a hegyimentő-szolgálathoz, amelynek munkatársai tizenhta embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Facebook-oldalán a Salvamont.
78 éves korában elhunyt Sam Neill új-zélandi színész hétfőn, miután felépült abból a daganatos betegségből, amelyet korábban diagnosztizáltak nála – közölte családja.