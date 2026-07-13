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A munkák biztonságos elvégzése érdekében az első szakaszban teljesen lezárják az utat a Szabadság utca és az Azúr utca közötti szakaszon. Ebben a szakaszban felújítják az utat, és rendbe hozzák a járdákat is.

Köszönjük a türelmüket és a megértésüket! Elnézést kérünk az átmeneti kellemetlenségekért. A felújítás célja, hogy biztonságosabb és jobb közlekedési feltételeket biztosítson a környéken.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

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