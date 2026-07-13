Több évtizedre nyúlhat vissza a Szejkefürdői gázszivárgás rejtélye

Már a mofetta épületében is kárt tett a földből feltörő víz és gáz
Fotó: László Ildikó
Valószínűleg egy több mint nyolcvanéves, azóta eltömítődött fúrásból szivároghatnak a gázok és a víz a Szejkefürdőn, amelyek már a felújításra váró mofettában is kárt tettek. Újabb szakembereket várnak a helyszínre a további elemzések elvégzéséhez.
Buborékokat és vízszivárgást észleltek a szejkefürdői mofettánál az elmúlt héten Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának terepszemlét tartó munkatársai, akik a helyzet további elemzéséig lezárták a helyszínt. Azóta már szakemberek is jártak ott, ezért a fejleményekről érdeklődtünk.
A szejkefürdői mofettánál 1945-ben, majd a hetvenes években, valamint 2017-ben voltak fúrások a jótékony hatású gázok kinyerésének előkészítéseként – számolt be az előzményekről a Székelyhonnak Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester.
Egyelőre lezárta a mofetta környékét a városvezetés, mivel gázbuborékok és vízszivárgás jelent meg a felszínen. Székelyudvarhely polgármesteri hivatala szakembereket von be a helyzet elemzésébe és a veszély mértékének megállapításába.
Mint mondta, az elmúlt héten észlelt gáz- és vízfeltörést követően vizsgálatokat végzett a helyszínen egy hidrogeológus, valamint a legutolsó fúrást vezető szakember is.
Bár minden kétséget kizáróan nem sikerült megállapítani, honnan szivárognak a gázok, mégis
Az elöljáró meglepődve tapasztalta, hogy két évvel ezelőtt a korábbi városvezetés is észlelt hasonló jelenséget a mofettánál, ám szerinte akkor nem kezelték kellő komolysággal a helyzetet. „A szakértők közölték, hogy
– magyarázta az alpolgármerster.
Éppen ezért a héten az állami szervek részéről is érkeznek szakemberek a Szejkére, hogy további elemzéseket végezzenek a biztonságos megoldás megtalálása érdekében. Egyértelmű, hogy mofettagáz tör fel, ám annak pontos összetételét csak további vizsgálatokkal lehet megállapítani.
„A különböző fúrások helyszínein eltérő lehet a gázok összetétele, ezt mutatják a két legutolsó fúrásnál vett minták is. Azt pedig még meg kell mérni, hogy pontosan mi szivárog a legrégebbi fúrásból. Remélem, hogy ez már az elkövetkező napokban megvalósul” – szögezte le az elöljáró.
Egyelőre lezárva marad a terület
Fotó: László Ildikó
Dávid Endre hangsúlyozta, elég komoly károk keletkeztek a felújításra váró mofetta épületében a földből szivárgó víz és gázok miatt. Ezt tapasztalva úgy véli, hogy némileg
ennek mértékét viszont a későbbi mérések fogják meghatározni. A problémák megoldásáig továbbra is lezárva marad a mofetta környéke.
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Egyelőre lezárta a mofetta környékét a városvezetés, mivel gázbuborékok és vízszivárgás jelent meg a felszínen. Székelyudvarhely polgármesteri hivatala szakembereket von be a helyzet elemzésébe és a veszély mértékének megállapításába.
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