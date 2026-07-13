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Több évtizedre nyúlhat vissza a Szejkefürdői gázszivárgás rejtélye

Már a mofetta épületében is kárt tett a földből feltörő víz és gáz

Már a mofetta épületében is kárt tett a földből feltörő víz és gáz

Fotó: László Ildikó

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Valószínűleg egy több mint nyolcvanéves, azóta eltömítődött fúrásból szivároghatnak a gázok és a víz a Szejkefürdőn, amelyek már a felújításra váró mofettában is kárt tettek. Újabb szakembereket várnak a helyszínre a további elemzések elvégzéséhez.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 13., 15:542026. július 13., 15:54

Buborékokat és vízszivárgást észleltek a szejkefürdői mofettánál az elmúlt héten Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának terepszemlét tartó munkatársai, akik a helyzet további elemzéséig lezárták a helyszínt. Azóta már szakemberek is jártak ott, ezért a fejleményekről érdeklődtünk.

A szejkefürdői mofettánál 1945-ben, majd a hetvenes években, valamint 2017-ben voltak fúrások a jótékony hatású gázok kinyerésének előkészítéseként – számolt be az előzményekről a Székelyhonnak Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester.

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Víz szivárog a földből, gázbuborékok jelentek meg a szejkefürdői mofettánál
Víz szivárog a földből, gázbuborékok jelentek meg a szejkefürdői mofettánál

Egyelőre lezárta a mofetta környékét a városvezetés, mivel gázbuborékok és vízszivárgás jelent meg a felszínen. Székelyudvarhely polgármesteri hivatala szakembereket von be a helyzet elemzésébe és a veszély mértékének megállapításába.

Mint mondta, az elmúlt héten észlelt gáz- és vízfeltörést követően vizsgálatokat végzett a helyszínen egy hidrogeológus, valamint a legutolsó fúrást vezető szakember is.

Bár minden kétséget kizáróan nem sikerült megállapítani, honnan szivárognak a gázok, mégis

úgy sejtik, hogy az 1945-ös, azóta eltömítődött fúrásból törhetnek fel. A helyszín és a régi leírások ugyanis erre utalnak.

Az elöljáró meglepődve tapasztalta, hogy két évvel ezelőtt a korábbi városvezetés is észlelt hasonló jelenséget a mofettánál, ám szerinte akkor nem kezelték kellő komolysággal a helyzetet. „A szakértők közölték, hogy

Idézet
a probléma magától nem oldódik meg, folyamatosan romló helyzetről van szó”

– magyarázta az alpolgármerster.

Éppen ezért a héten az állami szervek részéről is érkeznek szakemberek a Szejkére, hogy további elemzéseket végezzenek a biztonságos megoldás megtalálása érdekében. Egyértelmű, hogy mofettagáz tör fel, ám annak pontos összetételét csak további vizsgálatokkal lehet megállapítani.

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„A különböző fúrások helyszínein eltérő lehet a gázok összetétele, ezt mutatják a két legutolsó fúrásnál vett minták is. Azt pedig még meg kell mérni, hogy pontosan mi szivárog a legrégebbi fúrásból. Remélem, hogy ez már az elkövetkező napokban megvalósul” – szögezte le az elöljáró.

Egyelőre lezárva marad a terület • Fotó: László Ildikó Galéria

Egyelőre lezárva marad a terület

Fotó: László Ildikó

Dávid Endre hangsúlyozta, elég komoly károk keletkeztek a felújításra váró mofetta épületében a földből szivárgó víz és gázok miatt. Ezt tapasztalva úgy véli, hogy némileg

újra kell gondolni az épület korszerűsítésével kapcsolatos terveket is,

ennek mértékét viszont a későbbi mérések fogják meghatározni. A problémák megoldásáig továbbra is lezárva marad a mofetta környéke.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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