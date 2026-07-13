Több évtizedre nyúlhat vissza a Szejkefürdői gázszivárgás rejtélye

Valószínűleg egy több mint nyolcvanéves, azóta eltömítődött fúrásból szivároghatnak a gázok és a víz a Szejkefürdőn, amelyek már a felújításra váró mofettában is kárt tettek. Újabb szakembereket várnak a helyszínre a további elemzések elvégzéséhez.

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Buborékokat és vízszivárgást észleltek a szejkefürdői mofettánál az elmúlt héten Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának terepszemlét tartó munkatársai, akik a helyzet további elemzéséig lezárták a helyszínt. Azóta már szakemberek is jártak ott, ezért a fejleményekről érdeklődtünk.

A szejkefürdői mofettánál 1945-ben, majd a hetvenes években, valamint 2017-ben voltak fúrások a jótékony hatású gázok kinyerésének előkészítéseként – számolt be az előzményekről a Székelyhonnak Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester.

korábban írtuk Víz szivárog a földből, gázbuborékok jelentek meg a szejkefürdői mofettánál Egyelőre lezárta a mofetta környékét a városvezetés, mivel gázbuborékok és vízszivárgás jelent meg a felszínen. Székelyudvarhely polgármesteri hivatala szakembereket von be a helyzet elemzésébe és a veszély mértékének megállapításába.

Mint mondta, az elmúlt héten észlelt gáz- és vízfeltörést követően vizsgálatokat végzett a helyszínen egy hidrogeológus, valamint a legutolsó fúrást vezető szakember is.

Bár minden kétséget kizáróan nem sikerült megállapítani, honnan szivárognak a gázok, mégis