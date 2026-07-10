Áramszünet lesz több udvarhely- és gyergyószéki településen

Áramszünetekre kell számítani július 15. és 17. között több Hargita megyei településen – tájékoztatott az Electrica Harghita megyei kirendeltsége.

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A szolgáltató közlése szerint július 15-én, szerdán 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás Fenyéden, Küküllőkeményfalván, Zetelakán, Kápolnásfaluban és Homoródfürdőn.

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Július 16-án, csütörtökön, ugyancsak 9 és 17 óra között áramszünet lesz Maroshévízen, a December 1. utcában, valamint Székpatakon és Bélbor községben.

Július 17-én, pénteken, szintén 9 és 17 óra között Ivóban szünetel az áramszolgáltatás.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a kimaradások a hálózaton végzett tervezett munkálatok miatt szükségesek.