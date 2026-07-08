Alkoholszonda buktatta le az ittas állapotban vezető nőt

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Fotó: Pinti Attila
Alkoholos befolyásoltság alatt vezetett egy székelyudvarhelyi nő Székelyderzsben, amikor a rendőrök közlekedési ellenőrzés miatt megállásra intették kedd este.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 47 éves székelyudvarhelyi nőt a 133-as megyei úton, Székelyderzs községben igazoltatták kedd este.
A helyszínen elvégzett ellenőrzés szerint
A nőt ezt követően kórházba kísérték, ahol vérmintát vettek tőle a véralkoholszint pontos meghatározása érdekében.
Az ügyben ittas vezetés miatt indult eljárás – írják.
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