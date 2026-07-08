Alkoholszonda buktatta le az ittas állapotban vezető nőt

2026. július 07., kedd

Közös kirakózásra várják a puzzlekedvelőket Székelyudvarhelyen

Negyedik alkalommal rendezik meg a 48 órás puzzlemaratont Székelyudvarhelyen. Július 17. és 19. között a Városi Könyvtár előtti téren bárki bekapcsolódhat a közös kirakózásba, a programot pedig idén is puzzleverseny és több újdonság színesíti.