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Alkoholszonda buktatta le az ittas állapotban vezető nőt

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Alkoholos befolyásoltság alatt vezetett egy székelyudvarhelyi nő Székelyderzsben, amikor a rendőrök közlekedési ellenőrzés miatt megállásra intették kedd este.

Székelyhon

2026. július 08., 12:492026. július 08., 12:49

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 47 éves székelyudvarhelyi nőt a 133-as megyei úton, Székelyderzs községben igazoltatták kedd este.

A helyszínen elvégzett ellenőrzés szerint

0,83 mg/liter légalkoholszintet mutatott az alkoholszonda.

A nőt ezt követően kórházba kísérték, ahol vérmintát vettek tőle a véralkoholszint pontos meghatározása érdekében.

Az ügyben ittas vezetés miatt indult eljárás – írják.

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Udvarhelyszék
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