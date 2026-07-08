Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást

Az ország nagy részére elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): a figyelmeztetés szerdán 37 megyére és Bukarestre, csütörtökön pedig 17 megyére és a fővárosra lesz érvényes.

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A meteorológusok szerint szerdán az ország túlnyomó részén – Arad, Temes, Krassó-Szörény és Mehedinți megye kivételével – kell

– írja az Agerpres. A figyelmeztetés a Körösvidék északi részére, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Dobrudzsára, valamint helyenként Olténiára és Munténiára is érvényes.

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Az előrejelzés szerint a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 50–70 kilométert, elszórtan pedig a 80 kilométert is meghaladhatja.