Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást

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Fotó: Pinti Attila
Az ország nagy részére elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): a figyelmeztetés szerdán 37 megyére és Bukarestre, csütörtökön pedig 17 megyére és a fővárosra lesz érvényes.
A meteorológusok szerint szerdán az ország túlnyomó részén – Arad, Temes, Krassó-Szörény és Mehedinți megye kivételével – kell
– írja az Agerpres. A figyelmeztetés a Körösvidék északi részére, Máramarosra, Erdélyre, Moldvára, Dobrudzsára, valamint helyenként Olténiára és Munténiára is érvényes.
Az előrejelzés szerint a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 50–70 kilométert, elszórtan pedig a 80 kilométert is meghaladhatja.
Csütörtökön déltől péntekre virradó éjszaka 2 óráig újabb sárga jelzésű viharriasztás lesz érvényben Munténiában, Dobrudzsában, valamint Moldva nyugati és déli térségeiben. Ezeken a vidékeken felhőszakadásokra, villámlásokra, erős széllökésekre és jégesőre figyelmeztetnek a szakemberek. A csapadék mennyisége 15–20 liter között alakulhat négyzetméterenként, helyenként azonban a 30–40 litert is meghaladhatja.
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