A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en

Fotó: NFI/Bartók István
Szimbolikus időpontban, magyarországi idő szerint 19 óra 56 perckor indult újra kedd este az M1 műsora, miután délután az új vezetés leállította a hírszolgáltatást.
2026. július 08., 09:422026. július 08., 09:42
2026. július 08., 09:462026. július 08., 09:46
A Bacsó Péter által rendezett, A tanú című magyar filmklasszikussal indult újra kedd este az M1 műsora, miután Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén és egy bocsánatkérő üzenetet tettek közzé az M1 képernyőjén.
Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható.
A közmédia új vezetőse este közleményt adott ki, amiben elmondták, hogy
A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók rádió műsorai hallhatók.
Szimbolikus időpontban, helyi idő szerint 19.56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter A tanú című filmjével – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedd este az MTI-vel.
A sportközvetítések, köztük a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései, és az egyéb csatornákon futó adások, a hírszolgáltatás kivételével, változatlanul elérhetők.
Az M1 műsorán szerda reggeltől ismét magyar filmklasszikusok nézhetők, reggel a Koltai Róbert rendezésében és főszereplésével készült Sose halunk meg című 1993-as film ment.
Fotó: Képernyőfotó
A tvmustra.hu weboldalon közzétett műsorterv szerint a nap folyamán újabb filmklasszikusokkal folytatódik a műsorszolgáltatás, cikkünk publikálásakor épp a Régi idők focija magyar filmklasszikus látható az M1 műsorán. Ezt követi a Liliomfi, az Egy szoknya, egy nadrág, majd délután ismét A tanú című film lesz látható.
Külön érdekesség, hogy két film között a reklámok mellett egy ajánló-szpot is lement, amiben az 1983-ban bemutatott István a király rockoperájának felvételét harangozták be, hogy az is látható lesz az M1 műsorán.
A tvmusra.hu oldalon közzétett menetrend szerint magyarországi idő szerint este nyolc órától az Indul a bakterház lesz látható a közmédia hírcsatornáján.
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Szimbolikus időpontban, helyi idő szerint 19.56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter A tanú című filmjével – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedd este az MTI-vel.
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Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható.
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