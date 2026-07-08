A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en

Szimbolikus időpontban, magyarországi idő szerint 19 óra 56 perckor indult újra kedd este az M1 műsora, miután délután az új vezetés leállította a hírszolgáltatást.

Tamás Attila 2026. július 08., 09:422026. július 08., 09:42 2026. július 08., 09:462026. július 08., 09:46

A Bacsó Péter által rendezett, A tanú című magyar filmklasszikussal indult újra kedd este az M1 műsora, miután Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén és egy bocsánatkérő üzenetet tettek közzé az M1 képernyőjén. korábban írtuk Elsötétült az M1, megvan, hogy mikor és hogyan indul újra Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. A közmédia új vezetőse este közleményt adott ki, amiben elmondták, hogy

a következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók.

A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók rádió műsorai hallhatók. korábban írtuk Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en Szimbolikus időpontban, helyi idő szerint 19.56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter A tanú című filmjével – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedd este az MTI-vel. A sportközvetítések, köztük a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései, és az egyéb csatornákon futó adások, a hírszolgáltatás kivételével, változatlanul elérhetők. Hirdetés Az M1 műsorán szerda reggeltől ismét magyar filmklasszikusok nézhetők, reggel a Koltai Róbert rendezésében és főszereplésével készült Sose halunk meg című 1993-as film ment.

Fotó: Képernyőfotó