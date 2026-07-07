Általános sztrájkba lépnek július 28-án az egészségügyi alkalmazottak

A Sanitas szakszervezeti szövetség országos tanácsa keddi rendkívüli ülésén a teljes egészségügyi ágazatot érintő általános sztrájk meghirdetéséről döntött a kormány gazdaság- és társadalompolitikája elleni tiltakozásul.

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Az Agerpres által szemlézett határozat szerint

július 20-án 9 és 11 óra között figyelmeztető sztrájkot tartanak,

július 28-án pedig általános sztrájkba lépnek az egészségügyi alkalmazottak.

A szakszervezet országos tanácsa sztrájkbizottságot hozott létre, amely központi, megyei és helyi szinteken felügyeli a határozat végrehajtását valamennyi egészségügyi intézményben.

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A Sanitas szerint a kormány intézkedései súlyosan érintik az egészségügyi és szociális dolgozók béreit és jogait.

A kifogásolt kormányintézkedések között szerepel

a 2026/7-es sürgősségi rendelet, amely a közegészségügyi intézményeknek csak egy részét mentesítette a személyzeti kiadások csökkentésének kötelezettsége alól,

a 2025/36-os sürgősségi rendelet, amely csökkentette a nehéz és veszélyes munkakörülmények miatt járó pótlékokat és szabadnapokat,

valamint a 2025/141-es törvény, amely a nettó bérhez köti az étkezési és vakációs utalványokra való jogosultságot.

A szakszervezeti szövetség mélységesen igazságtalannak tartja az egészségügyben és a szociális ellátási rendszerben dolgozókkal szemben az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet ráadásul a szociális párbeszéd szabályainak megsértésével készített elő a kormány.

A Sanitas követeli a 2023/1480-as számú kollektív munkaszerződésben rögzített bérek és jogok visszaállítását és az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének újratárgyalását reális párbeszéd útján.