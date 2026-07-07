Meghalt egy, a bihari menhelybotrány után Maros megyébe áthelyezett gondozott

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Fotó: Pinti Attila
Meghalt egy Maros megyébe áthelyezett gondozott azok közül, akiket a Bihar megyei menhelybotrány nyomán helyeztek el más szociális központokban – közölte bejegyzésében Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
2026. július 07., 09:012026. július 07., 09:01
2026. július 07., 09:012026. július 07., 09:01
A tárcavezető tájékoztatása szerint az 55 éves, nagyváradi illetőségű férfi azon 14 személy egyike volt, akiket Bihar megyéből Maros megyébe szállítottak át a múlt heti hatósági akció után. A miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a Gheorghe Gogea nevű férfi
Hozzátette, az előzetes felmérés során a férfi azt nyilatkozta, hogy nincsenek rokonai vagy közeli hozzátartozói. Dragoș Pîslaru közölte, beszélt a Maros megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi igazgatóság vezetőjével, szombatra pedig az igazságügyi orvostani vizsgálat első következtetéseit várják a halál okáról.
A haláleset újabb súlyos fejleménye annak az ügynek, amely múlt hét elején robbant ki Bihar megyében, miután a DIICOT akciója nyomán több mint négyszáz, kiszolgáltatott helyzetben lévő embert kellett sürgősen kiköltöztetni több, a Dumbrava Egyesülethez köthető bentlakásos központból.
Egy emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben huszonhét Bihar megyei helyszínen tartottak házkutatásokat kedden a rendőrség, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai.
A hatóságok összesen 409 személy áthelyezéséről gondoskodtak, közülük 394-en jelenleg húsz megye szociális központjaiban vannak, további 15-en pedig egészségügyi intézményekben maradtak megfigyelés alatt.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az áthelyezett gondozottak közül többen iratok nélkül, ismeretlen betegségekkel, illetve hiányos egészségügyi dokumentációval érkeztek meg az új ellátóhelyekre.
Iratok nélkül érkeztek Maros megyébe azok a gondozottak, akik korábban Bihar megyei szociális intézményekben éltek. A szakigazgatóság szakemberei próbálják kideríteni, hogy honnan származnak és milyen betegségeik vannak.
Dragoș Pîslaru pénteki bejegyzésében arról is írt, hogy a Bihar megyei akció napján, június 30-án reggel fél tízkor értesítették arról, hogy több mint négyszáz embert kell sürgősen áthelyezni, vagyis akkor, amikor a hatósági akció már zajlott. Elmondása szerint ezt követően
annak érdekében, hogy férőhelyet biztosítsanak az evakuált embereknek. A miniszter szerint máig nem kapott választ arra, hogy a minisztérium vezetését miért nem tájékoztatták előzetesen egy ekkora volumenű beavatkozásról.
A tárcavezető ugyanakkor kitért Viorel Pașca szerepére is, akinek Bihar megyei otthonaiból a gondozottakat elszállították. Mint fogalmazott, amíg a bíróság ennek ellenkezőjét nem állapítja meg, Pașcát jóhiszemű embernek tartja, aki hosszú éveken át rászorulókon segített. Ugyanakkor hangsúlyozta: a Bihar megyei otthonok működtetése a szociális ellátás törvényes keretein kívül zajlott, szakemberek bevonása nélkül. Ugyanakkor arra is rámutatott,
vagy leállították volna. Pîslaru szerint az eset ismét rávilágít arra, hogy a román állam sokszor éppen a legkiszolgáltatottabbakon – az időseken, a fogyatékkal élőkön, a családjuk által elhagyottakon és a hajléktalan embereken –
A miniszter azt is jelezte, hogy a következő napokban további intézkedéseket jelent be, egyrészt az ügyben feltárt azonnali hiányosságok orvoslására, másrészt rendszerszintű megoldások kidolgozására.
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