Jó üzleti forgalommal is mélyponton a Secuiana nadrággyár, a csőd széléről igyekszik visszafordulni

Kevésbé napsütéses időszak a következő pár hónap a Secuiana életében
Fotó: Tuchiluș Alex
Megelőző egyezségi eljárást kért a kézdivásárhelyi Secuiana nadrággyár a csődeljárás elkerülése érdekében. A cég tavaly történelmi forgalmat ért el, mégis több mint 10 millió lejes veszteséget könyvelt el, miközben adóssága 23,6 millió lejre nőtt.
Az 1968-ban alapított, nagy múltú nadrággyár, amelynek termékei mind belföldön, mind külföldön nagy keresletnek örvendtek, Kézdivásárhely második legnagyobb munkaadója:
A cég az elmúlt két évben nagy veszteségeket halmozott fel – közli a supervizor.ro.
Annak ellenére, hogy a Secuiana tavalyi üzleti forgalma 49 409 821 lejjel történelmi maximumot ért el, a vállalat 10 297 239 lejes veszteséget könyvelt el. Az eddig felhalmozott adóssága 23 663 606 lej.
Jelenleg a Secuiana Rt.-nek mintegy 500 alkalmazottja van.
A cég helyzetéről megkérdeztük Lőrinc Ágnes megbízott igazgatót, aki e-mailben válaszolt a Székelyhon megkeresésére. Mint írta: „a vállalat egy megelőző egyezségi eljárást kért, ami egy törvényben szabályozott megelőző szerkezetátalakítási folyamat.
Arra a kérdésre, hogy miként jutott a vállalat ebbe a helyzetbe, ezt a választ kaptuk: „Az elmúlt években a textilipar egész Európában rendkívül nehéz helyzetbe került. Az iparágat egyszerre érinti az alapanyag-, energia- és működési költségek jelentős emelkedése, a minimálbér folyamatos növekedése, valamint az a tendencia, hogy
Emiatt a romániai gyártók – így a Secuiana is – jelentős megrendelés-csökkenéssel szembesültek”.
Fotó: Tuchiluș Alex
A romániai ruhaipar valóban évek óta válságban van, munkahelyek ezrei szűntek meg, mivel a korábbi megrendelők egyre inkább kisebb költségű országokba helyezik át a termelést. Tavaly tavasszal leállt a termelés
„Ebben a gazdasági környezetben a megelőző egyezségi (concordat preventiv) eljárás célja, hogy a vállalat működését stabilizálja, rendezze pénzügyi kötelezettségeit, és olyan szerkezetátalakítási intézkedéseket hajtson végre, amelyek biztosítják a hosszú távú, fenntartható működést. Ez magában foglalhatja a költségek optimalizálását és a működés hatékonyabbá tételét. Fontos hangsúlyozni, hogy
– tette hozzá még az igazgató.
Arra a kérdésünkre, hogy a cég többségi tulajdonosa és a volt vezérigazgató folyamatban lévő bírósági ügye érinti-e a nadrággyárat, illetve voltak-e ott is házkutatások, már nem kaptunk választ az ügyvezető igazgatónőtől. A zabolai kastély társtulajdonosa 2021-ben vásárolta fel a Secuiana többségi részvénycsomagját.
Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség két férfi és hét gazdasági társaság ellen egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben.
A megelőző egyezségi eljárás kezdetével a vállalat ellen a következő négy hónapban nem léphetnek fel végrehajtók. A bíróság szeptemberre tűzte ki a következő tárgyalási időpontot, amikor azt is felértékelik, milyen stádiumban van a szerkezetátalakítás.
Két természetes személyt és hét kereskedelmi társaságot küldött bíróság elé a Kovászna megyei törvényszéki ügyészség egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben. A vádhatóság szerint a pénzt közel három éven át vonták ki jogellenesen egy vállalkozás vagyonából, majd összetett pénzügyi műveletekkel próbálták leplezni annak eredetét. Értesüléseink szerint a két vádlott egyike a zabolai Mikes család egyik leszármazottja, aki 2021-ben többségi tulajdonrészt szerzett a kézdivásárhelyi Secuiana cégcsoportban, a másik pedig a Secuiana Rt. vezérigazgatója, Gy. B. A jelenlegi büntetőeljárás ugyanakkor természetes személyek és az ügyben érintett gazdasági társaságok ellen folyik; a vádemelés önmagában nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását.
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