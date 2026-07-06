Tovább csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában

Az év első öt hónapjában tovább mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom Romániában az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon 2026. július 06., 10:432026. július 06., 10:43

A nyers adatok szerint január és május között 5,5 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, míg a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok 5,3 százalékos visszaesést mutatnak 2025 első öt hónapjához viszonyítva – írja az Agerpres.

A legnagyobb csökkenést a nem élelmiszertermékek forgalmában mérték,

ez a nyers adatok szerint 7,9 százalékkal esett vissza. Hirdetés Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése 3,7 százalékkal, az üzemanyagok forgalma pedig 2,8 százalékkal mérséklődött.

A szezonálisan kiigazított adatok hasonló tendenciát mutatnak.