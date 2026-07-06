Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tovább csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az év első öt hónapjában tovább mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom Romániában az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. július 06., 10:432026. július 06., 10:43

A nyers adatok szerint január és május között 5,5 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, míg a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok 5,3 százalékos visszaesést mutatnak 2025 első öt hónapjához viszonyítva – írja az Agerpres.

A legnagyobb csökkenést a nem élelmiszertermékek forgalmában mérték,

ez a nyers adatok szerint 7,9 százalékkal esett vissza.

Hirdetés

Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése 3,7 százalékkal, az üzemanyagok forgalma pedig 2,8 százalékkal mérséklődött.

A szezonálisan kiigazított adatok hasonló tendenciát mutatnak.

Havi összevetésben ugyanakkor enyhe javulás látszik: áprilishoz képest májusban a nyers adatok szerint 1,2 százalékkal, a kiigazított adatok alapján pedig 1,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Az INS adatai nem tartalmazzák a személygépkocsik és motorkerékpárok értékesítését.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
Imre Patrik Haalandban bízik, Tuchelben kevésbé – humorral fűszerezett vb-tippek
Látványosan megrepedt az A10-es autópálya Torda közelében, óvatosságra intik a sofőröket
Elindul a bérletértékesítés az FK Csíkszeredánál
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Székelyhon

Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
Székelyhon

Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
Imre Patrik Haalandban bízik, Tuchelben kevésbé – humorral fűszerezett vb-tippek
Székely Sport

Imre Patrik Haalandban bízik, Tuchelben kevésbé – humorral fűszerezett vb-tippek
Látványosan megrepedt az A10-es autópálya Torda közelében, óvatosságra intik a sofőröket
Krónika

Látványosan megrepedt az A10-es autópálya Torda közelében, óvatosságra intik a sofőröket
Elindul a bérletértékesítés az FK Csíkszeredánál
Székely Sport

Elindul a bérletértékesítés az FK Csíkszeredánál
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 06., hétfő

Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció

Idén immár negyedik alkalommal végeztek szívtranszplantációt Marosvásárhelyen, egy 45 éves nőnek adva új esélyt az életre. A donor egy 38 éves nő volt, a szervet Jászvásárról hozták helikopterrel.

Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció
Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció
2026. július 06., hétfő

Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest

Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában, 8,8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonosa időszakában – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest
Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest
2026. július 06., hétfő

Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest
2026. július 06., hétfő

Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől

A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik – véli a szakértő.

Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől
Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől
2026. július 06., hétfő

Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől
2026. július 06., hétfő

Ennyi volt az aktív munkavállalók száma tavaly év végén Romániában

A múlt év végén 6 477 997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a ReGes/Revisal elektronikus nyilvántartási rendszerben, 249 374-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban – derül ki a munkaügyi minisztérium statisztikáiból.

Ennyi volt az aktív munkavállalók száma tavaly év végén Romániában
Ennyi volt az aktív munkavállalók száma tavaly év végén Romániában
2026. július 06., hétfő

Ennyi volt az aktív munkavállalók száma tavaly év végén Romániában
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Felhízott mostanra a kötelező magánnyugdíjalapok vagyona

A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Felhízott mostanra a kötelező magánnyugdíjalapok vagyona
Felhízott mostanra a kötelező magánnyugdíjalapok vagyona
2026. július 06., hétfő

Felhízott mostanra a kötelező magánnyugdíjalapok vagyona
2026. július 05., vasárnap

Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával

Tavaly országos szinten 40 ezer hektárral nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, és elérte a 8,214 millió hektárt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adataiból.

Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával
Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával
2026. július 05., vasárnap

Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával
2026. július 05., vasárnap

„A csúcs csak félút” – Toásó István és Pakot Ferenc a Denali megmászásáról

Észak-Amerika legmagasabb csúcsát, a Denalit mászta meg idén nyáron Toásó István és Pakot Ferenc. A két székely hegymászó szerint azonban a siker nem a csúcson rejlik, hanem felkészülésben, a jó döntésekben és az egymásba vetett bizalomban.

„A csúcs csak félút” – Toásó István és Pakot Ferenc a Denali megmászásáról
„A csúcs csak félút” – Toásó István és Pakot Ferenc a Denali megmászásáról
2026. július 05., vasárnap

„A csúcs csak félút” – Toásó István és Pakot Ferenc a Denali megmászásáról
Hirdetés
2026. július 05., vasárnap

Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton

A közlekedésbiztonság növelése érdekében a mai napon összehangolt közúti ellenőrzést tartanak a 15-ös országúton. A Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyei rendőrök közösen ellenőrzik a teljes útszakaszt.

Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton
Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton
2026. július 05., vasárnap

Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton
2026. július 05., vasárnap

Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben

Az elmúlt 24 órában 15 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 17 személynek nyújtottak segítséget; két személy életét már nem tudták megmenteni – tájékoztatott vasárnap a Facebook-oldalán a Salvamont.

Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
2026. július 05., vasárnap

Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
2026. július 05., vasárnap

Az ankarai NATO-csúcsra utazik kedden Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) állam- és kormányfőinek ankarai csúcstalálkozóján – közölte szombaton az elnöki hivatal.

Az ankarai NATO-csúcsra utazik kedden Nicușor Dan
Az ankarai NATO-csúcsra utazik kedden Nicușor Dan
2026. július 05., vasárnap

Az ankarai NATO-csúcsra utazik kedden Nicușor Dan
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!