Tovább csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában

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Fotó: Orbán Orsolya
Az év első öt hónapjában tovább mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom Romániában az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
A nyers adatok szerint január és május között 5,5 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, míg a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok 5,3 százalékos visszaesést mutatnak 2025 első öt hónapjához viszonyítva – írja az Agerpres.
ez a nyers adatok szerint 7,9 százalékkal esett vissza.
Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése 3,7 százalékkal, az üzemanyagok forgalma pedig 2,8 százalékkal mérséklődött.
Havi összevetésben ugyanakkor enyhe javulás látszik: áprilishoz képest májusban a nyers adatok szerint 1,2 százalékkal, a kiigazított adatok alapján pedig 1,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Az INS adatai nem tartalmazzák a személygépkocsik és motorkerékpárok értékesítését.
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