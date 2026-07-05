„A csúcs csak félút” – Toásó István és Pakot Ferenc a Denali megmászásáról

Észak-Amerika legmagasabb csúcsát, a Denalit mászta meg idén nyáron Toásó István és Pakot Ferenc. A két székely hegymászó szerint azonban a siker nem a csúcson rejlik, hanem felkészülésben, a jó döntésekben és az egymásba vetett bizalomban.

Bencze Emese 2026. július 05., 14:122026. július 05., 14:12

A 6194 méteres Denali nemcsak Észak-Amerika legmagasabb hegye, hanem egy nagyon összetett magashegyi kihívás is. Hirdetés A gleccserhasadékok, a kiszámíthatatlan időjárás, a több tíz kilogrammos felszerelés és a teljes önellátás olyan próbatétel elé állítja a mászókat, amelyhez

nemcsak fizikai erőre, hanem komoly technikai tudásra és mentális felkészültségre is szükség van.

A csúcsról, a felkészülésről, a veszélyekről és arról beszélgettünk Toásó Istvánnal és Pakot Ferenccel, hogy mi az, ami újra és újra visszahívja őket a hegyek közé.

Fotó: Toásó István / Pakot Ferenc

– A Denali nem az első komoly hegyetek volt. Miért éppen erre a csúcsra esett most a választás? P. F.: Hat éve kezdtem el magashegyekbe járni, amikor megismerkedtem Istvánnal. Előtte kétezer méter fölött sem nagyon jártam. Aztán sorban jöttek az Alpok, a Kilimandzsáró, az Aconcagua, az Elbrusz, és tulajdonképpen a Denali következett logikusan. Nehézségi fokozatban ez volt a következő lépcső. T. I.: A Denali azért különleges, mert teljesen más jellegű hegy, mint a legtöbb ismert hétezres vagy hatezres csúcs. Itt nemcsak fel kell mászni, hanem mindent magadnak kell megoldanod. Nincs hordár, aki viszi a felszerelést, nincs segítség. Te állítod fel a sátrat, te olvasztod a vizet, te lapátolod a havat, és a teljes felszerelést is magad viszed. – Tehát egyáltalán nem számíthattatok hordárokra? P. F.: Nem. Más hegyeken előfordul, hogy lehet segítséget kérni, ha valaki úgy dönt. A Denalin ilyen lehetőség nincs. Mindenkinek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie. Emiatt fizikailag is egészen más kihívás. T. I.: Egy mászóra nagyjából ötven-hatvan kilogrammnyi felszerelés jut. Ennek egy része a hátizsákban van, a másik részét pedig egy szánon húzod magad után. Már önmagában ez komoly terhelést jelent, miközben gleccseren haladsz, gyakran meredek emelkedőkön.

Fotó: Toásó István / Pakot Ferenc

– A Denalit sokan technikai szempontból is nehéz hegynek tartják. Milyen felkészülést igényelt ez a mászás ilyen tekintetben? P. F.: A Denali nagyon közel van az Északi sarkhoz, emiatt más a klímája, más az időjárása, valamint a gyakoriak a hasadékok, amelyeket sokszor hóhidak fednek. Ezek első ránézésre biztonságosnak tűnnek, de bármikor beszakadhatnak. Ezért

a mászók kötéllel összekötve haladnak, és tudniuk kell ön- és társmentést is végezni.

Én külön tanfolyamokon készültem erre. Meg kellett tanulni, hogyan kell kimászni egy gleccserhasadékból, hogyan kell csigarendszert építeni, és hogyan tudod biztonságosan kihúzni a társadat, ha baj történik. Ezeket nem lehet a helyszínen kitalálni. Én hat éve mászom, Istvánnak viszont már több mint három évtizedes tapasztalata van. Ez óriási különbség. Nekem nagyon sokat jelentett, hogy mellette tanulhattam meg ezeket a technikákat.

A hegyen a bizalom talán a legfontosabb. Ha kötél köt össze két embert, akkor szó szerint egymás életét bízzák a másikra.

– Ennyi idő után is lehet újat tanulni? T. I.: Mindig. Én is elvégeztem ezeket a képzéseket évekkel ezelőtt, vezetői képesítésem is van, de ez olyan tudás, amit folyamatosan frissen kell tartani. A hegyekben nincs rutinból elvégzett mozdulat. Ott minden döntésnek következménye lehet.

Fotó: Toásó István / Pakot Ferenc

– Mennyire más a valóság ahhoz képest, amit a dokumentumfilmekből látunk? T. I.: Sokan azt hiszik, hogy a hegymászás kizárólag a csúcsról szól. Pedig a valóságban a napok nagy része logisztika. Vizet kell olvasztani, sátrat építeni, felszerelést pakolni, főzni, figyelni az időjárást és közben folyamatosan ügyelni arra, hogy eleget igyál és egyél. P. F.: Nekem például az egyik legnehezebb nap nem is a csúcstámadás volt. Az első éjszaka alig aludtam, és annyira megfeledkeztem a folyadékpótlásról, hogy teljesen legyengültem. A hegyen napi három-négy liter víz elfogyasztása létfontosságú. Ha ezt elrontod, annak nagyon gyorsan meglesz a következménye. – Tavaly egyszer már mindketten próbálkoztatok a Denalival, de végül nem sikerült feljutni. Mennyiben segített az a tapasztalat az idei expedíció során? P. F.: Nagyon sokat. Tavaly ugyan külön csapatban voltunk, de mindketten megtapasztaltuk, milyen kiszámíthatatlan ez a hegy. István májusban mászott, amikor rendkívül hideg volt az idő, én pedig később érkeztem, amikor már annyira felmelegedett az időjárás, hogy a lavinaveszély miatt kellett visszafordulnunk. Két teljesen eltérő okból nem jutottunk fel. – Ezúttal minden összeállt? T. I.: Igen, ritkán adódik olyan expedíció, amikor ennyire minden a helyére kerül. Az időjárás kedvezett, egészségesek maradtunk, jól akklimatizálódtunk, és a döntéseink is jók voltak. A három hétre tervezett út helyett végül tizenegy nap alatt feljutottunk a csúcsra.

Fotó: Toásó István / Pakot Ferenc

– Ez azért meglehetősen gyors tempónak számít… P. F.: Az volt. Egyetlen pihenőnapot tartottunk. Láttuk, hogy előttünk van egy kedvező időjárási ablak, és úgy döntöttünk, hogy kihasználjuk. Ez mindig dilemma. Ha túl sokat pihensz, könnyen elveszítheted azt a néhány napot, amikor biztonságosan fel lehet jutni. Ha viszont túl gyorsan haladsz, könnyebben kifáradsz vagy megbetegszel. T. I.: Volt velünk egyszerre ott két másik romániai mászó is. Ők túl gyors tempót diktáltak, emiatt egyikük rosszul lett, és kénytelenek voltak megállni pihenni.

A hegymászásban nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a türelem és a gyors döntések között.

– Mit befolyásol ilyenkor az időjárás? T. I.: Szinte mindent. Műholdas telefont vittünk magunkkal, azon keresztül folyamatosan lekértük az előrejelzéseket. Nemcsak arra voltunk kíváncsiak, hogy ott, ahol éppen állunk, milyen idő várható, hanem arra is, hogy néhány órával később, a következő táborban vagy magasabban milyen körülmények fogadnak majd. P. F.: A hegyen mindenki az időjárásról beszél. Ez nem udvariassági téma, hanem létkérdés. Egy rossz döntés könnyen azt jelentheti, hogy órákon belül viharba, vagy rossz esetben életveszélyes helyzetbe is keveredhetünk.

Fotó: Toásó István / Pakot Ferenc

– A kívülállók számára a hegymászás szinte egyet jelent a veszéllyel. Ti hogyan látjátok ezt? T. I.: Mi nem úgy indulunk el, hogy most valami életveszélyes dolgot fogunk csinálni. Nyilván tisztában vagyunk a kockázatokkal, de ezekre készülünk fel hónapokon keresztül. A hírekben mindig a tragédiák jelennek meg, ezért

kívülről sokkal veszélyesebbnek tűnik ez az egész, mint amilyen valójában.

Arról viszont senki sem ír, hogy egy szezonban hány ezren másznak biztonságban hegyet. Ha csak autóbalesetekről szólnának a hírek, akkor valószínűleg az autóvezetést is sokkal veszélyesebbnek gondolnánk. – A legtöbb baleset valóban elkerülhető? T. I.: A statisztikák szerint igen. A legtöbb tragédia valamilyen alapvető hiba miatt történik: rossz döntés, túlzott önbizalom, hiányos felszerelés vagy a technikai tudás hiánya. A hegy nem bocsátja meg ezeket. P. F.: A hegyet tisztelni kell. Ha úgy állsz hozzá, hogy veled úgysem történhet semmi, abból könnyen baj lehet. – Mi az, ami újra és újra visszahív benneteket a hegyek közé? Mi az a belső motiváció, ami miatt újabb és újabb expedíciókat terveztek? T. I.: George Malloryt, az Everest egyik legendás mászóját annak idején megkérdezték, miért akarja megmászni a hegyet. A válasza az volt: „Mert ott van.” Ennél egyszerűbben talán nem is lehet megfogalmazni. Persze mindenkinek más a motivációja. Van, akit a teljesítmény hajt, van, aki a saját határait szeretné megismerni, másokat az utazás vagy az adott kultúra vonz. Engem részben a kihívás motivál, de ennél sokkal fontosabb az, amit ezek az utak adnak.

Minden egyes expedíció után úgy érzem, hogy valamivel több lettem.

Amikor az ember heteken át a komfortzónáján kívül él, megtapasztalja a saját határait, döntéseket hoz nehéz helyzetekben, akkor egészen más szemléletmóddal tér vissza a hétköznapokba.

Azok a dolgok, amelyek korábban problémának tűntek, egyszerűen megszűnnek problémának lenni.

P. F.: Nálam ez egy kicsit másképp alakult. Nem gyerekkorom óta készültem hegymászónak. Egyszerűen úgy hozta az élet, hogy megismerkedtem Istvánnal, elmentünk az Alpokba, aztán a Kilimandzsáróra, és valahol útközben beleszerettem ebbe az egészbe. Vállalkozóként elég pörgős életet élek. Egy idő után az ember azt érzi, hogy ugyanabban a mókuskerékben forog nap mint nap. Nekem a hegymászás ebből jelent kiszakadást. Van, aki a tengerpartra utazik kikapcsolódni, más búvárkodik, én pedig felmegyek egy hatezres csúcsra. Ez lett az én feltöltődésem.

Fotó: Toásó István / Pakot Ferenc

– Ezek szerint nemcsak a hegyek, hanem maga az út is formálja az embert. T. I.: Szerintem ez a legfontosabb része. Egy expedíción nemcsak önmagadat ismered meg, hanem azt az embert is, akivel együtt mész. Amikor két ember hetekig össze van zárva egy sátorban, fáradtan, sokszor kialvatlanul, ott előjönnek olyan helyzetek, amelyekre itthon nincs példa. Éppen ezért meg kell tanulni segíteni egymást. Néha elég egy jó szó, máskor át kell venni a közös felszerelés nagyobb részét vagy több munkát vállalni. Ezek azok a pillanatok, amelyekből szerintem emberileg is rengeteget lehet tanulni. P. F.: Érdekes módon a hegyen nagyon gyorsan alakulnak ki emberi kapcsolatok. Két hét alatt olyan barátságok születnek, amelyek évekkel később is megmaradnak. A Denalin is találkoztunk régi ismerősökkel a világ másik feléről. Ez is része ennek a közösségnek. – Mi kívülállók sokan azt gondoljuk, hogy a csúcs a legfontosabb. Valóban ott tetőzik az élmény? P. F.: Furcsa módon nem egészen. Persze örül az ember, amikor felér, hiszen rengeteg munka van mögötte. De ott fent fáradt vagy, fázol, arra figyelsz, hogy biztonságban vissza is kell jutni. Az igazi öröm sokszor csak napokkal később érkezik meg. Amikor már hazatérsz, kipihened magad, és egyszer csak rádöbbensz: tényleg sikerült. T. I.: A csúcs nagyon fontos, ezt nem lehet tagadni. Egy ilyen expedícióra akár egy évig is készül az ember. Tavaly mindketten csalódottan jöttünk haza, mert nem sikerült feljutni. Ezért óriási elégtétel volt, hogy idén sikerült. De ugyanakkor mindig azt mondom:

a csúcs csak félút. A legtöbb hegymászóbaleset lefelé történik.

Ha felértél, még ugyanaz az út vár rád visszafelé is. Ezért ott fenn nincs ünneplés, nincs felszabadultság. Tudod, hogy még nagyon oda kell figyelni.

Fotó: Toásó István / Pakot Ferenc

– Mi volt a Denali legnagyobb ajándéka számotokra? P. F.: Nekem az, hogy bebizonyította:

ötvenhat évesen is képes vagyok olyan dolgokra, amelyeket néhány éve még elképzelhetetlennek tartottam.

T. I.: Nekem minden hegy ad valamit. Nem tudnék egyetlen expedíciót kiemelni, mert mindegyik más miatt marad emlékezetes. A Denali megmászása után a székelyudvarhelyi hegymászók már a következő célokon gondolkodnak, de mindketten hangsúlyozták, számukra nem elsősorban a csúcsok száma fontos. Ahogy a beszélgetés végén is megfogalmazták,

minden expedíció egy kicsit átírja azt, hogyan tekintenek a hétköznapokra.