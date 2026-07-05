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Kamion gyulladt ki Nyárádselye és Nyárádmagyarós között

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Tűz ütött ki vasárnap délután egy teherautóban a Nyárádselye és Nyárádmagyarós közötti útszakaszon. A forgalom a helyszínen váltakozó irányban, egy sávon haladt.

Gergely Imre

2026. július 05., 14:332026. július 05., 14:33

A tűzeset következtében a pótkocsi hidraulikai rendszerének elektromos része károsodott, azonban a szállított rakomány nem sérült meg. A kamion rendezvények lebonyolításához szükséges anyagokat és felszereléseket szállított.

A nyárádszeredai hivatásos tűzoltókat riasztották az útközben kigyúlt teherautóhoz, a lángokat rövid időn belül sikerült megfékezni. A tűz oltásában részt vevő egyik személyt a SMURD mentőcsapata a helyszínen megvizsgálta.

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A beavatkozás idején a forgalom váltakozó irányban, egy sávon haladt az érintett útszakaszon.

Marosszék Közlekedés Tűzeset
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