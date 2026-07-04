Tűz ütött ki egy családi háznál Göcsön

Kigyúlt egy családi ház és egy melléképület a Maros megyei Göcsön. Hivatásos és önkéntes túzoltók is dolgoznak az oltáson.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Lángokban áll egy lakóház az Ákosfalvához tartozó Göcs faluban és egy melléképület is lángra kapott. A helyszínre a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók vonultak ki két tűzoltóautóval, egy nagy kapacitású vízszállító járművel, valamint egy SMURD-mentőegységgel. A beavatkozást az ákosfalvi és balavásári önkéntes tűzoltók is segítik.

A tűzoltók kiérkezésekor a lakóház mintegy 100 négyzetméteres tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, emellett egy körülbelül 50 négyzetméteres melléképület is lángokban állt.