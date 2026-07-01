Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre

Az időjárás a következő négy hétben is többnyire a kánikula jegyeit fogja megtartani, miközben az ország nagy részén jelentős csapadékhiány várható az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) négyhetes, június 29. és július 27. közötti időszakra kiadott előrejelzése szerint.

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Június 29. és július 6. közötti időszak

A hőmérsékleti értékek országszerte meghaladják az erre a hétre jellemző átlagot, a pozitív eltérés pedig az északi és északkeleti régiókban lesz a legnagyobb.

A csapadékmennyiség a nyugati, déli és helyenként a középső régiókban meghaladja az átlagot, míg az ország többi részén az átlagosnál kevesebb eső várható.

Július 6–13. közötti hét

Az átlaghőmérséklet országszerte az erre az időszakra jellemző normál értékek közelében alakul.

A csapadékmennyiség az ország nagy részén elmarad az átlagtól, különösen az Kárpátokon belüli térségekben.

2026. július 13–20. közötti hét

Az átlaghőmérséklet várhatóan minden régióban magasabb lesz a megszokottnál, a legjelentősebb pozitív eltérés a nyugati, északnyugati és középső országrészeken várható. A csapadék országszerte az átlagosnál kevesebb lesz.

2026. július 20–július 27. közötti hét

Az átlaghőmérséklet egész Romániában meghaladja az erre a hétre jellemző értékeket, különösen a nyugati és középső régiókban. A csapadékmennyiség az ország nagy részén elmarad az átlagtól, leginkább a Kárpátokon belüli térségekben.

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Összefoglalva, a négyhetes előrejelzés szerint a július nagy része az átlagosnál melegebb időt hoz, miközben az ország jelentős részén csapadékhiány várható. Kivételt csak az első hét jelent, amikor a nyugati, déli és helyenként a középső régiókban az átlagosnál több csapadék valószínű.