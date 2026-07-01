Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre

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Az időjárás a következő négy hétben is többnyire a kánikula jegyeit fogja megtartani, miközben az ország nagy részén jelentős csapadékhiány várható az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) négyhetes, június 29. és július 27. közötti időszakra kiadott előrejelzése szerint.
A hőmérsékleti értékek országszerte meghaladják az erre a hétre jellemző átlagot, a pozitív eltérés pedig az északi és északkeleti régiókban lesz a legnagyobb.
A csapadékmennyiség a nyugati, déli és helyenként a középső régiókban meghaladja az átlagot, míg az ország többi részén az átlagosnál kevesebb eső várható.
Az átlaghőmérséklet országszerte az erre az időszakra jellemző normál értékek közelében alakul.
A csapadékmennyiség az ország nagy részén elmarad az átlagtól, különösen az Kárpátokon belüli térségekben.
Az átlaghőmérséklet várhatóan minden régióban magasabb lesz a megszokottnál, a legjelentősebb pozitív eltérés a nyugati, északnyugati és középső országrészeken várható. A csapadék országszerte az átlagosnál kevesebb lesz.
Az átlaghőmérséklet egész Romániában meghaladja az erre a hétre jellemző értékeket, különösen a nyugati és középső régiókban. A csapadékmennyiség az ország nagy részén elmarad az átlagtól, leginkább a Kárpátokon belüli térségekben.
Összefoglalva, a négyhetes előrejelzés szerint a július nagy része az átlagosnál melegebb időt hoz, miközben az ország jelentős részén csapadékhiány várható. Kivételt csak az első hét jelent, amikor a nyugati, déli és helyenként a középső régiókban az átlagosnál több csapadék valószínű.
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