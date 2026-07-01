Több mint száz rendőr ügyel a biztonságra a VIBE Fesztivál idején

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
A csütörtökön kezdődő VIBE Fesztivál ideje alatt megerősített rendőri és csendőri jelenlétre kell számítani Marosvásárhelyen és a fesztivál helyszínén. A hatóságok célja, hogy a négynapos rendezvény rendben és biztonságban teljen.
Július 2-a és 5-e között a Maros megyei belügyi szervek összehangolt intézkedésekkel biztosítják a marosszentgyörgyi Weekend-telepen zajló VIBE Fesztivál rendjét és biztonságát.
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a marosvásárhelyi csendőrséggel közösen teljesítenek szolgálatot a fesztivál területén, annak környékén, a főbb megközelítési útvonalakon, valamint Marosvásárhelyen is. A közlemény szerint
A közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és kriminalisztikai egységek feladata a közrend fenntartása, a jogsértések megelőzése, valamint szükség esetén a gyors beavatkozás.
emellett a forgalom zavartalan haladását is biztosítják a fesztivál környékén. A rendőrség arra kéri a fesztiválozókat, hogy
vigyázzanak személyes értékeikre,
ne hagyják őrizetlenül italaikat és tárgyaikat,
ismeretlenektől ne fogadjanak el semmilyen szert vagy italt,
éjszaka lehetőleg ne közlekedjenek egyedül elhagyatott helyeken,
tartsák be a szervezők és a rendfenntartók utasításait,
valamint alkohol- vagy drogfogyasztás után ne üljenek a kormány mögé.
Ha bárki a biztonságát veszélyeztető helyzetet észlel, a helyszínen szolgálatot teljesítő rendfenntartóktól kérhet segítséget, vagy hívhatja a 112-es segélyhívó számot.
Néhány nap múlva megnyitja kapuit Erdély egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja, a VIBE. A július 2–5. között zajló rendezvény idén is nemzetközi sztárokkal, hazai kedvencekkel, új helyszínekkel és több kényelmi fejlesztéssel várja a látogatókat.
Több mint egy tucat helyszínen avatkoztak be a Maros megyei tűzoltók a keddi vihar után. A kidőlt fák autókat, tömbházakat és egy étterem teraszát is megrongálták, több településen pedig pincéket és alagsorokat öntött el a víz.
Megtalálták a tűzoltók annak a személynek a holttestét, akit kedd délután kezdtek el keresni a Maros folyóban Lekencénél.
Egy, a Maros folyóban eltűnt, feltehetően vízbe fulladt személy felkutatásához riasztották kedden a dicsőszentmártoni tűzoltóegység és a marosludasi munkapont hivatásos tűzoltóit Maroslekence térségébe.
Egy sávon halad a forgalom a marosvásárhelyi Szabadi úton, ahol két autó ütközött össze hétfőn délután.
Több mint 104 millió lejes beruházással épülhet modern aquapark és szabadidős központ Szovátán. A Maros Megyei Tanács és Szováta önkormányzata közösen nyújt be pályázatot a projekt megvalósítására, amely egész évben várná a látogatókat.
A 15-ös országúton, a Marosvécshez tartozó Disznajón bekövetkezett balesethez riasztották hétfőn reggel a dédai tűzoltóság munkatársait: egy mikrobusz és egy személyautó karambolozott.
Narancssárga hőségriasztás van érvényben Maros megyében, az előrejelzés szerint 33–37 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók. A várható kánikula miatt a marosvásárhelyi önkormányzat ivóvízkutakat és párakapukat biztosít a lakosság számára.
A folyók nem biztonságos fürdőhelyek, hanem olyan vizek, amelyek akár néhány másodperc alatt is halálos veszélyt jelenthetnek még a tapasztalt úszók számára is – figyelmeztetnek a szakemberek.
Megszavazta Marosvásárhely önkormányzata az idei díszpolgárok névsorát, noha a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma nyílt levélben tiltakozott a jelöltek – különösen néhai Kincses Előd jogász, közíró – ellen.
szóljon hozzá!