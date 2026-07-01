Több mint száz rendőr ügyel a biztonságra a VIBE Fesztivál idején

A csütörtökön kezdődő VIBE Fesztivál ideje alatt megerősített rendőri és csendőri jelenlétre kell számítani Marosvásárhelyen és a fesztivál helyszínén. A hatóságok célja, hogy a négynapos rendezvény rendben és biztonságban teljen.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a marosvásárhelyi csendőrséggel közösen teljesítenek szolgálatot a fesztivál területén, annak környékén, a főbb megközelítési útvonalakon, valamint Marosvásárhelyen is. A közlemény szerint

Július 2-a és 5-e között a Maros megyei belügyi szervek összehangolt intézkedésekkel biztosítják a marosszentgyörgyi Weekend-telepen zajló VIBE Fesztivál rendjét és biztonságát.

több mint száz rendőr vesz részt a biztosításban.

A közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és kriminalisztikai egységek feladata a közrend fenntartása, a jogsértések megelőzése, valamint szükség esetén a gyors beavatkozás.

A közlekedési rendőrök alkohol és drogteszteket végeznek majd a sofőröknél,

emellett a forgalom zavartalan haladását is biztosítják a fesztivál környékén. A rendőrség arra kéri a fesztiválozókat, hogy

vigyázzanak személyes értékeikre,

ne hagyják őrizetlenül italaikat és tárgyaikat,

ismeretlenektől ne fogadjanak el semmilyen szert vagy italt,

éjszaka lehetőleg ne közlekedjenek egyedül elhagyatott helyeken,

tartsák be a szervezők és a rendfenntartók utasításait,

valamint alkohol- vagy drogfogyasztás után ne üljenek a kormány mögé.

Ha bárki a biztonságát veszélyeztető helyzetet észlel, a helyszínen szolgálatot teljesítő rendfenntartóktól kérhet segítséget, vagy hívhatja a 112-es segélyhívó számot.