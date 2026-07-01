Közeleg az Ezer Székely Leány Napja, forgalomkorlátozásokra figyelmeztetnek a szervezők

Július 4-én újra Ezer Székely Leány Napja
Fotó: Borbély Fanni
Szombaton tartják Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napját. A hagyományőrző rendezvényt a Székely Népviselet Napja előzi meg, a szervezők pedig több forgalomkorlátozásra és biztonsági előírásokra hívják fel a figyelmet.
Szombaton rendezik meg Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napját, amelyet pénteken a Székely Népviselet Napja vezet fel. A programokról, az idei újdonságokról és a közlekedési tudnivalókról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.
Mihály András, a Hargita Székely Néptáncszínház igazgatója elmondta, hogy a rendezvény szervezői a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is összefogtak annak érdekében, hogy az esemény színvonala megmaradjon. Hangsúlyozta, hogy a leánytalálkozó célja továbbra is az, hogy fejlődő, gyarapodó és vonzó közösségi esemény maradjon.
Idén Szépvíz a tiszteletbeli házigazdája az eseménynek
Fotó: Borbély Fanni
Sógor Enikő alpolgármester szerint az Ezer Székely Leány Napja egyedülálló rendezvény Erdélyben, sőt világviszonylatban is. Kiemelte, hogy a közel százéves hagyomány fontos szerepet játszik a helyi identitás megőrzésében.
polgármestere, Fekete Örs arról beszélt, hogy a község hónapok óta készül az eseményre. Mint mondta, a négy településrész lakói közösen kutatták fel a régi viseleteket, népművészeti tárgyakat és helyi értékeket. A felkészüléshez kiállítások és tematikus rendezvények is kapcsolódtak.
Gábos-Bakó Rozál, a Hargita Székely Néptáncszínház munkatársa először a pénteki Székely Népviselet Napjának programját ismertette. A központi esemény délelőtt tíz órakor kezdődik a csíkszeredai központi parkban, ahol népviseletes seregszemlét, közös táncot és csoportképkészítést szerveznek.
A szervezők sajtótájékoztatón ismertették a részleteket
Fotó: Borbély Fanni
Hangsúlyozta, azok is csatlakozhatnak, akik személyesen nem tudnak jelen lenni:
Másnap az Ezer Székely Leány Napjának résztvevői reggel kilenc órától gyülekeznek a Szabadság téren. A rövid megnyitót követően 9.45-kor indul a felvonulás a csíksomlyói kegytemplomhoz, ahol 11 órától ünnepi szentmisét tartanak.
A mise után a résztvevők a Nyeregbe vonulnak, ahol a délutáni programok zajlanak. Idén
A fellépéseket a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes gálaműsora egészíti ki, majd közös tánc, játék és fotózás következik. A rendezvényen népviseleti kiállítás, kézműves vásár, gyermekfoglalkozások, ügyességi játékok és hagyományos mesterségbemutatók is várják az érdeklődőket.
Füleki Zoltán önkormányzati képviselő a közlekedési tudnivalókról számolt be. Mint mondta, a fogatok gyülekezése miatt szombaton 8.30 és 10 óra között lezárják a Temesvári sugárút és a Szabadság tér közötti szakaszt. Kilenc órától a Kossuth Lajos utca egy részén is forgalomkorlátozás lesz érvényben a felvonulás idején. A szervezők arra kérik az érintett utcák lakóit, hogy
Füleki Zoltán külön felhívta a figyelmet arra, hogy
a fogathajtók ne fogyasszanak alkoholt,
tartsák be a közlekedési szabályokat,
és a csíksomlyói nyeregbe vezető emelkedőn utasok nélkül közlekedjenek, hogy kíméljék az állatokat.
A szervezők arra számítanak, hogy idén is több ezer résztvevő érkezik a rendezvényre, amely Székelyföld egyik legjelentősebb hagyományőrző eseményének számít.
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