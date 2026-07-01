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Közeleg az Ezer Székely Leány Napja, forgalomkorlátozásokra figyelmeztetnek a szervezők

Hagyomány, forgalom, korlátozás, nyereg, népviselet napja, ezer székely leány napja

Július 4-én újra Ezer Székely Leány Napja

Fotó: Borbély Fanni

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Szombaton tartják Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napját. A hagyományőrző rendezvényt a Székely Népviselet Napja előzi meg, a szervezők pedig több forgalomkorlátozásra és biztonsági előírásokra hívják fel a figyelmet.

Nagy Lilla

2026. július 01., 13:112026. július 01., 13:11

Szombaton rendezik meg Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napját, amelyet pénteken a Székely Népviselet Napja vezet fel. A programokról, az idei újdonságokról és a közlekedési tudnivalókról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.

A hagyomány folyamatosan megújul

Mihály András, a Hargita Székely Néptáncszínház igazgatója elmondta, hogy a rendezvény szervezői a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is összefogtak annak érdekében, hogy az esemény színvonala megmaradjon. Hangsúlyozta, hogy a leánytalálkozó célja továbbra is az, hogy fejlődő, gyarapodó és vonzó közösségi esemény maradjon.

Hagyomány, forgalom, korlátozás, nyereg, népviselet napja, ezer székely leány napja Galéria

Idén Szépvíz a tiszteletbeli házigazdája az eseménynek

Fotó: Borbély Fanni

Sógor Enikő alpolgármester szerint az Ezer Székely Leány Napja egyedülálló rendezvény Erdélyben, sőt világviszonylatban is. Kiemelte, hogy a közel százéves hagyomány fontos szerepet játszik a helyi identitás megőrzésében.

Az idei házigazda település, Szépvíz

polgármestere, Fekete Örs arról beszélt, hogy a község hónapok óta készül az eseményre. Mint mondta, a négy településrész lakói közösen kutatták fel a régi viseleteket, népművészeti tárgyakat és helyi értékeket. A felkészüléshez kiállítások és tematikus rendezvények is kapcsolódtak.

Pénteken népviseletes seregszemle, szombaton leánytalálkozó

Gábos-Bakó Rozál, a Hargita Székely Néptáncszínház munkatársa először a pénteki Székely Népviselet Napjának programját ismertette. A központi esemény délelőtt tíz órakor kezdődik a csíkszeredai központi parkban, ahol népviseletes seregszemlét, közös táncot és csoportképkészítést szerveznek.

Hagyomány, forgalom, korlátozás, nyereg, népviselet napja, ezer székely leány napja Galéria

A szervezők sajtótájékoztatón ismertették a részleteket

Fotó: Borbély Fanni

Hangsúlyozta, azok is csatlakozhatnak, akik személyesen nem tudnak jelen lenni:

a szervezők fényképeket várnak a népviseletbe öltözött résztvevőktől, amelyeket a rendezvény online felületein tesznek közzé.

Másnap az Ezer Székely Leány Napjának résztvevői reggel kilenc órától gyülekeznek a Szabadság téren. A rövid megnyitót követően 9.45-kor indul a felvonulás a csíksomlyói kegytemplomhoz, ahol 11 órától ünnepi szentmisét tartanak.

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A mise után a résztvevők a Nyeregbe vonulnak, ahol a délutáni programok zajlanak. Idén

huszonhét hagyományőrző csoport mutatkozik be a színpadon.

A fellépéseket a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes gálaműsora egészíti ki, majd közös tánc, játék és fotózás következik. A rendezvényen népviseleti kiállítás, kézműves vásár, gyermekfoglalkozások, ügyességi játékok és hagyományos mesterségbemutatók is várják az érdeklődőket.

Forgalomkorlátozások és biztonsági intézkedések

Füleki Zoltán önkormányzati képviselő a közlekedési tudnivalókról számolt be. Mint mondta, a fogatok gyülekezése miatt szombaton 8.30 és 10 óra között lezárják a Temesvári sugárút és a Szabadság tér közötti szakaszt. Kilenc órától a Kossuth Lajos utca egy részén is forgalomkorlátozás lesz érvényben a felvonulás idején. A szervezők arra kérik az érintett utcák lakóit, hogy

időben vigyék el járműveiket a parkolókból, mert a fogatok számára helyet kell biztosítani.

Füleki Zoltán külön felhívta a figyelmet arra, hogy

  • a fogathajtók ne fogyasszanak alkoholt,

  • tartsák be a közlekedési szabályokat,

  • és a csíksomlyói nyeregbe vezető emelkedőn utasok nélkül közlekedjenek, hogy kíméljék az állatokat.

A szervezők arra számítanak, hogy idén is több ezer résztvevő érkezik a rendezvényre, amely Székelyföld egyik legjelentősebb hagyományőrző eseményének számít.

Csíkszék Művelődés Csíkszereda Kultúra
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