Két fontos változás mától a sofőröknek

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a bírságpont értéke az országos bruttó minimálbér 5 százalékának felel meg. A minimálbér a 2026/146-os kormányhatározat alapján emelkedett.

További változás július elsejétől, hogy a vezetői engedély felfüggesztési időtartamának csökkentéséhez szükséges KRESZ-tesztet már nem a közlekedésrendészeten, hanem a Vezetői Engedély- és Gépjármű-nyilvántartási Szolgálat (DRPCIV) székhelyein kell letenni.

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A felfüggesztett jogosítvány visszaszerzésének feltételei nem változnak: a járművezetőnek sikeresen le kell tennie a KRESZ-tesztet, és a visszaigénylés előtt ki kell fizetnie az összes közlekedési bírságát – írja az Agerpres hírügynökség a közlekedésrendészet tájékoztatására hivatkozva.