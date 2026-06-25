Elismert magyar személyiség diszpolgárrá avatásába kötött bele a románok civil fóruma

Felháborítónak tartja Kincses Előd jelölését a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma
Fotó: Haáz Vince
Megszavazta Marosvásárhely önkormányzata az idei díszpolgárok névsorát, noha a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma nyílt levélben tiltakozott a jelöltek – különösen néhai Kincses Előd jogász, közíró – ellen.
Marosvásárhelyen hagyományosan a városnapok keretében adják át a díszpolgári címeket olyan neves személyiségeknek, akik sokat tettek a városért és annak közösségéért. Idén sem lesz ez másképp: vasárnap a Tükörteremben köszöntik a város új díszpolgárait és hozzátartozóikat.
A beterjesztett névsort csütörtökön szavazták meg az önkormányzati képviselők a soros júniusi ülésükön.
A tanácsosok közül senki nem kívánt felszólalni, a díszpolgárokkal foglalkozó bizottság javaslatára elfogadták az alábbi jelöléseket:
Boros István – Tety karikaturista,
Someșan Ștefan tanár, volt tanfelügyelő,
Káli Király István író, szerkesztő, kiadó,
Kincses Előd jogász, közíró (posztumusz).
A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma (FCRCHM) nyílt levélben tiltakozott a díszpolgárok névsora ellen. Mint írták, a magas rangú kitüntetésre javasolt négy személyiség közül mindössze egy tartozik a román közösséghez, és ez szerintük nem tükrözi Marosvásárhely nemzetiségi összetételét. Ugyanakkor
mert álláspontjuk szerint ő aktívan fellépett a bíróságokon annak érdekében, hogy a közintézményeken, polgármesteri hivatalokon, iskolákon és parkokban továbbra is kihelyezhető legyen az „úgynevezett székely zászló”, figyelmen kívül hagyva a hivatalos állami jelképeket.
Továbbá, állításuk szerint Kincses szerepet vállalt olyan történelmi személyiségek rehabilitációjára irányuló törekvésekben, akiket háborús bűncselekmények és antiszemita tevékenységek miatt ítéltek el, mint például Wass Albert írót. Mindezek miatt azt szerették volna elérni, hogy a helyi tanács ne szavazza meg a beterjesztett listát, a képviselők azonban figyelmen kívül hagyták kérésüket.
Boros István – Tety karikaturista
Fotó: Bereczky Sándor
Someșan Ștefan tanár, volt tanfelügyelő
Fotó: Haáz Vince
Káli Király István író, szerkesztő, kiadó
Fotó: Haáz Vince
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