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Elismert magyar személyiség diszpolgárrá avatásába kötött bele a románok civil fóruma

Felháborítónak tartja Kincses Előd jelölését a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma • Fotó: Haáz Vince

Felháborítónak tartja Kincses Előd jelölését a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma

Fotó: Haáz Vince

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Megszavazta Marosvásárhely önkormányzata az idei díszpolgárok névsorát, noha a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma nyílt levélben tiltakozott a jelöltek – különösen néhai Kincses Előd jogász, közíró – ellen.

Simon Virág

2026. június 25., 19:292026. június 25., 19:29

Marosvásárhelyen hagyományosan a városnapok keretében adják át a díszpolgári címeket olyan neves személyiségeknek, akik sokat tettek a városért és annak közösségéért. Idén sem lesz ez másképp: vasárnap a Tükörteremben köszöntik a város új díszpolgárait és hozzátartozóikat.

Szó nélkül szavaztak

A beterjesztett névsort csütörtökön szavazták meg az önkormányzati képviselők a soros júniusi ülésükön.

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A tanácsosok közül senki nem kívánt felszólalni, a díszpolgárokkal foglalkozó bizottság javaslatára elfogadták az alábbi jelöléseket:

  • Boros István – Tety karikaturista,

  • Someșan Ștefan tanár, volt tanfelügyelő,

  • Káli Király István író, szerkesztő, kiadó,

  • Kincses Előd jogász, közíró (posztumusz).

Sérti a román közösséget?

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma (FCRCHM) nyílt levélben tiltakozott a díszpolgárok névsora ellen. Mint írták, a magas rangú kitüntetésre javasolt négy személyiség közül mindössze egy tartozik a román közösséghez, és ez szerintük nem tükrözi Marosvásárhely nemzetiségi összetételét. Ugyanakkor

felháborítónak tartják néhai Kincses Előd ügyvéd jelölését,

mert álláspontjuk szerint ő aktívan fellépett a bíróságokon annak érdekében, hogy a közintézményeken, polgármesteri hivatalokon, iskolákon és parkokban továbbra is kihelyezhető legyen az „úgynevezett székely zászló”, figyelmen kívül hagyva a hivatalos állami jelképeket.

Továbbá, állításuk szerint Kincses szerepet vállalt olyan történelmi személyiségek rehabilitációjára irányuló törekvésekben, akiket háborús bűncselekmények és antiszemita tevékenységek miatt ítéltek el, mint például Wass Albert írót. Mindezek miatt azt szerették volna elérni, hogy a helyi tanács ne szavazza meg a beterjesztett listát, a képviselők azonban figyelmen kívül hagyták kérésüket.

Boros István – Tety karikaturista • Fotó: Bereczky Sándor Galéria

Boros István – Tety karikaturista

Fotó: Bereczky Sándor

Someșan Ștefan tanár, volt tanfelügyelő • Fotó: Haáz Vince Galéria

Someșan Ștefan tanár, volt tanfelügyelő

Fotó: Haáz Vince

Káli Király István író, szerkesztő, kiadó • Fotó: Haáz Vince Galéria

Káli Király István író, szerkesztő, kiadó

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
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