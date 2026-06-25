Elismert magyar személyiség diszpolgárrá avatásába kötött bele a románok civil fóruma

Megszavazta Marosvásárhely önkormányzata az idei díszpolgárok névsorát, noha a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma nyílt levélben tiltakozott a jelöltek – különösen néhai Kincses Előd jogász, közíró – ellen.

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Marosvásárhelyen hagyományosan a városnapok keretében adják át a díszpolgári címeket olyan neves személyiségeknek, akik sokat tettek a városért és annak közösségéért. Idén sem lesz ez másképp: vasárnap a Tükörteremben köszöntik a város új díszpolgárait és hozzátartozóikat.

Szó nélkül szavaztak

A beterjesztett névsort csütörtökön szavazták meg az önkormányzati képviselők a soros júniusi ülésükön.

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A tanácsosok közül senki nem kívánt felszólalni, a díszpolgárokkal foglalkozó bizottság javaslatára elfogadták az alábbi jelöléseket:

Boros István – Tety karikaturista,

Someșan Ștefan tanár, volt tanfelügyelő,

Káli Király István író, szerkesztő, kiadó,

Kincses Előd jogász, közíró (posztumusz).

Sérti a román közösséget?

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma (FCRCHM) nyílt levélben tiltakozott a díszpolgárok névsora ellen. Mint írták, a magas rangú kitüntetésre javasolt négy személyiség közül mindössze egy tartozik a román közösséghez, és ez szerintük nem tükrözi Marosvásárhely nemzetiségi összetételét. Ugyanakkor