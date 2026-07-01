Székelyföldi illetőségű az ittasan kamionnal cikázó sofőr – közzétette a rendőrség a videót

Fotó: Román Rendőrség
Nyilvánosságra hozták azt a megdöbbentő felvételt, amelyen jól látható, hogy teljesen zavartan közlekedik egy kamion az E60-ason. Mint a vizsgálatok során kiderült, a teherautó Kovászna megyei sofőrje ittas volt, őrizetbe is vették.
2026. július 01., 12:482026. július 01., 12:48
2026. július 01., 12:502026. július 01., 12:50
A rendőrség tájékoztatása szerint hétfőn este háromnegyed tíz körül érkezett bejelentés a 112-re, hogy egy nyergesvontató Bánffyhunyad felől Nagyvárad irányába kiszámíthatatlanul közlekedik, ezért felmerült a gyanú, hogy a sofőr ittas lehet.
A bejelentő arról is tájékoztatta a hatóságokat, hogy a kamion korábban egy közlekedési balesetben is érintett volt az egyik körösfői étterem parkolójában, ahol anyagi kárral járó ütközést okozott – írja a Bihari Napló a hatósági tájékoztatásra hivatkozva.
A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy
A sofőr légalkoholtesztje 1,02 mg/literes értéket mutatott, nem sokkal később pedig vérvizsgálatot is végeztek.
A nyomozás során az is kiderült, hogy
A rendőrök a kamionsofőrt előbb őrizetbe vették, majd a bíróság harmincnapos előzetes letartóztatását rendelte el.
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