Székelyföldi illetőségű az ittasan kamionnal cikázó sofőr – közzétette a rendőrség a videót

Nyilvánosságra hozták azt a megdöbbentő felvételt, amelyen jól látható, hogy teljesen zavartan közlekedik egy kamion az E60-ason. Mint a vizsgálatok során kiderült, a teherautó Kovászna megyei sofőrje ittas volt, őrizetbe is vették.

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A rendőrség tájékoztatása szerint hétfőn este háromnegyed tíz körül érkezett bejelentés a 112-re, hogy egy nyergesvontató Bánffyhunyad felől Nagyvárad irányába kiszámíthatatlanul közlekedik, ezért felmerült a gyanú, hogy a sofőr ittas lehet.

A bejelentő arról is tájékoztatta a hatóságokat, hogy a kamion korábban egy közlekedési balesetben is érintett volt az egyik körösfői étterem parkolójában, ahol anyagi kárral járó ütközést okozott – írja a Bihari Napló a hatósági tájékoztatásra hivatkozva.

A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy