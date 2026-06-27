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Elfogadta a kormány Hargita megye címerét

• Fotó: Bíró Barna Botond/Facebook

Fotó: Bíró Barna Botond/Facebook

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Hargita megye címeréről fogadott el határozatot pénteki ülésén a kormány a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javaslatára. A jelkép a székelyföldi megye történelmére, önazonosságára és örökségére utal.

Székelyhon

2026. június 27., 16:222026. június 27., 16:22

2026. június 27., 16:332026. június 27., 16:33

A döntés nyomán Kelemen Hunor szövetségi elnök rámutatott: egy közösségnek joga van ahhoz, hogy saját jelképeit használja, és azokban saját történelmét, hitét és önazonosságát lássa viszont.

Idézet
Hargita megye címere erre az örökségre mutat rá”

– idézte a politikust az RMDSZ közleménye.

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Cseke Attila fejlesztési miniszter azt hangsúlyozta, hogy a kormány pénteki döntése része annak a munkának, amelyet az RMDSZ a romániai magyar közösség szimbólumhasználati jogáért folytat.

Idézet
Ez a címer nemcsak jelkép, hanem közös örökségünk, történelmünk és önazonosságunk hivatalos elismerése is”

– üdvözölte a döntést Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

ez fontos mérföldkő az erős helyi közösség életében, melynek értékei megérdemlik a tiszteletet.

A tanácselnök megköszönte mindazok munkáját, akik segítettek elérni, hogy a megye jelképe hivatalossá váljon. Az RMDSZ kormányzati munkája nélkül még mindig „valamelyik fiók alján porosodna a dokumentáció” – írta bejegyzésében.

Hargita megye címere a megyét alkotó történelmi székek címereinek elemeit tartalmazza. A címer ezüsttel és kékkel negyedelt, lekerekített szélű, háromszögű pajzs, közepén szívpajzzsal. A négy mező fölött elhelyezkedő szívpajzs kék mezőben, arannyal jeleníti meg a csíksomlyói kegyszobor képét: Szűz Mária látható rajta, karján a gyermek Jézussal, kezében arany jogarral. A címer első mezejében ezüst alapon öt vörös kereszt, a másodikban kék mezőben arany nap és ezüst hold, vagyis a székely jelképek láthatók. A harmadik, kék hátterű negyedben egy háromtornyos épület jelenik meg, míg a negyedik, ezüst mezőben négy zöld hegy látható egy-egy fenyőfával, közöttük három ezüst folyó zúdul alá – olvasható az MTI összefoglalójában.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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