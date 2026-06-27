Elfogadta a kormány Hargita megye címerét

Hargita megye címeréről fogadott el határozatot pénteki ülésén a kormány a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javaslatára. A jelkép a székelyföldi megye történelmére, önazonosságára és örökségére utal.

Székelyhon 2026. június 27., 16:222026. június 27., 16:22 2026. június 27., 16:332026. június 27., 16:33

A döntés nyomán Kelemen Hunor szövetségi elnök rámutatott: egy közösségnek joga van ahhoz, hogy saját jelképeit használja, és azokban saját történelmét, hitét és önazonosságát lássa viszont.

Hargita megye címere erre az örökségre mutat rá”

– idézte a politikust az RMDSZ közleménye. Hirdetés Cseke Attila fejlesztési miniszter azt hangsúlyozta, hogy a kormány pénteki döntése része annak a munkának, amelyet az RMDSZ a romániai magyar közösség szimbólumhasználati jogáért folytat.

Ez a címer nemcsak jelkép, hanem közös örökségünk, történelmünk és önazonosságunk hivatalos elismerése is”

– üdvözölte a döntést Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

ez fontos mérföldkő az erős helyi közösség életében, melynek értékei megérdemlik a tiszteletet.

A tanácselnök megköszönte mindazok munkáját, akik segítettek elérni, hogy a megye jelképe hivatalossá váljon. Az RMDSZ kormányzati munkája nélkül még mindig „valamelyik fiók alján porosodna a dokumentáció” – írta bejegyzésében.