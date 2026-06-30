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Kiáll a fa az autóból: negyven kocsi mutatja a tegnapi vihar jeleit – fotók

• Fotó: Facebook/Meteoplus

Fotó: Facebook/Meteoplus

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Hat megye kilenc településén okozott károkat a rossz idő hétfőn – közölte a belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főosztálya (DSU).

Székelyhon

2026. június 30., 09:082026. június 30., 09:08

2026. június 30., 09:092026. június 30., 09:09

A tájékoztatás szerint hétfőn 8 és 21 óra között Argeș, Krassó-Szörény, Dâmbovița, Hunyad, Máramaros és Vrancea megyében volt szükség a hivatásos tűzoltók közbelépésére, főként a viharos erejű szél miatt.

A katasztrófavédelem munkatársainak 25 kidőlt fát, egy kidőlt villanyoszlopot és lesodort épületelemeket kellett eltávolítaniuk. Ezek negyven járműben tettek kárt – írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelem közlésére hivatkozva.

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