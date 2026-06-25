George Simion a marosvásárhelyi városnapokon?

Felvonulást és ünnepséget szervez a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szombaton Marosvásárhelyen a nemzeti lobogó napja alkalmából. A városnapokkal egy időben zajló eseményre George Simion pártelnököt is várják.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Marosvásárhelyen csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a 29. alkalommal megszervezett városünnep. A belváros le lesz zárva, a főtéren kézművesvásár zajlik, a Színház téren borsétányt rendeztek be, a városháza előtt pedig már áll a nagyszínpad.

Hirdetés

Az AUR Maros megyei szervezete a közösségi oldalán jelentette be, hogy szombaton, a városnapok idején országos rendezvényt tartanak Marosvásárhelyen a román nemzeti lobogó napja (június 26.) alkalmából.