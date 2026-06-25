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George Simion a marosvásárhelyi városnapokon?

A pártvezért is várják szombaton Marosvásárhelyre • Fotó: George Simion/Facebook

A pártvezért is várják szombaton Marosvásárhelyre

Fotó: George Simion/Facebook

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Felvonulást és ünnepséget szervez a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szombaton Marosvásárhelyen a nemzeti lobogó napja alkalmából. A városnapokkal egy időben zajló eseményre George Simion pártelnököt is várják.

Simon Virág

2026. június 25., 17:362026. június 25., 17:36

Marosvásárhelyen csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a 29. alkalommal megszervezett városünnep. A belváros le lesz zárva, a főtéren kézművesvásár zajlik, a Színház téren borsétányt rendeztek be, a városháza előtt pedig már áll a nagyszínpad.

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Az AUR Maros megyei szervezete a közösségi oldalán jelentette be, hogy szombaton, a városnapok idején országos rendezvényt tartanak Marosvásárhelyen a román nemzeti lobogó napja (június 26.) alkalmából.

Az eseményen George Simion, a párt elnöke is részt vesz.

A szervezők szerint az ország minden szegletéből érkező pártszimpatizánsok szombaton 16 órakor a város Koronka felőli bejáratánál gyülekeznek, majd egy óra alatt vonulnak be a főtéren található nyári színpadhoz, ahol 17 órától ünnepi beszédek és köszöntők hangzanak el.

Az AUR tavaly is Marosvásárhelyen ünnepelte a román lobogó napját, szintén a városnapok alkalmával, de akkor a felvonulást nem engedték be a lezárt főtérre, a párt a Ligetben tarthatta meg az ünnepséget.

Marosszék Marosvásárhely
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