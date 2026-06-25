Négy helyszínen, színes programokkal kezdődnek a városnapok Marosvásárhelyen

A főtéri koncertek mindig nagyon népszerűek
Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Operettekkel, óratorony koncerttel kezdődnek csütörtökön a 29. Marosvásárhelyi Napok, amely vasárnapig számos érdekes programot kínál az érdeklődőknek. Forgalomkorlátozásra is számítani kell a rendezvény miatt.
Csütörtökön a városnapok nyitónapján a marosvásárhelyi várban több koncert lesz, többek között fellép az orvosi egyetem zenekara, de táncegyüttesek is.
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület több programot is szervez: a Művész mozi melletti nyári színpadon 19 órától az Így szerettek ti című, kapcsolatokról szóló zenés komédiát lehet megnézni, meghallgatni a Budapestről érkező Cseke Brigitta és Szondi Tamás, valamint a marosvásárhelyi Kovács Mihály Madocsa előadásában. 21 órától újra megtartják a népszerű toronykoncertet.
Pénteken 10 órakor a Várban levő Házasságkötő teremben megszervezik az Aranylakodalmat, köszöntik azokat a párokat, akik már ötven éve házasok. 15 órakor nyit a főtéren a kézműves-vásár és a Színház téren a Borsétány, itt nyolc borászat és egy pálinkafőző termékeiből lehet kóstolni. Szintén 15 órától a Kultúrpalota Kistermében pedig a testvérvárosi küldöttségek találkoznak. Idén
A marosvásárhelyi várban fél öttől kezdődnek a programok, néptáncegyüttesek és könnyűzene énekesek lépnek fel, este 21 óra után a Red Parlament és Keresztes Ildikó és Jakab Csaba lép színpadra. Pénteken este 8 órától benépesül a Győzelem térre felállított nagyszínpad is, a Blahalouisiana és Alina Eremia szórakoztatja az érdeklődőket.
Szombaton a marosvásárhelyi Várban 15 órától kezdődőnek az előadások, koncertek, fél négytől a Maros Művészegyüttes magyar tagozatának lehet tapsolni, 6 óra után könnyűzene együttesek koncerteznek: Lady & The Tramps, Bronx zenekar, Odyssey, Iarmarock DP, Taxi és az estet tíz óra után tűzshow zárja. A főtéri nagyszínpadon este 8 órától a Șuie Paparude, majd a Follow The Flow koncertezik.
Szombaton a Kultúrpalota kistermében 11 órától bemutatják a Czakó-féle Szanatórium vendégkönyvét. A kötet a két világháború közötti Marosvásárhelyt idézi fel, amikor a város jelentős egészségügyi, kulturális és szellemi központnak számított.
A könyv lapjai emellett a kulturális és lelki élet kiemelkedő személyiségeinek bejegyzéseit is megőrizték.
Vasárnap 11 órakor a Tükörteremben kiosztják a díszpolgári címeket, a Várban fél négytől népesül a be a színpad, népzene énekesek és együttesek fellépéseit nézhetik, hallgathatják meg a városnapra érkezők. A koncertek 18 órától kezdődnek, fellép, többek között: Molnár Jocó & The Vagabonds, Koszika & Band, Bosquito.
A városnapok miatt csütörtökön 12 órától részleges forgalomkorlátozások lesznek a városháza előtt, a teljen főteret pénteken 15 órától zárják le a Bolyai és Tusnád utcával együtt.
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