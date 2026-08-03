Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány

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Fotó: Olti Angyalka
Előzetes letartóztatásba került egy 17 éves lány, miután a gyanú szerint egy rendőrt ütött fejbe egy fabottal egy háromszéki intézkedés során. A rendőr 7–9 nap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A nyomozás eddigi adatai szerint július 31-én, pénteken éjszaka egy járőr Bodokon intézkedett egy bejelentés nyomán. Az intézkedés során, amikor a rendőrök egy agresszíven viselkedő embert próbáltak megfékezni, a lány hátulról, egy fából készült
A sértett rendőr a támadás következtében olyan sérüléseket szenvedett, amelyek gyógyulásához 7–9 nap orvosi ellátásra van szükség.
A sepsiszentgyörgyi ügyészség tájékoztatása szerint augusztus 1-jén
hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményének gyanújával, 24 órára őrizetbe vette a fiatalkorút, majd még ugyanazon a napon a sepsiszentgyörgyi bíróság elrendelte 30 napos előzetes letartóztatását.
A nyomozást tovább folytatják.
A Sepsibükszádtól a Szent Anna tó felé vezető út mentén, a patakvölgyben a héten formát öltött a Vinca Minor Egyesület erdei iskolája, melynek létrehozásában sok fiatal is részt vett, akik nyári szabadságuk egy részét az építő kalákára szánták.
Harminc évig nem szabad hozzányúlni a háromszéki városok régi, használaton kívüli szeméttelepeihez, több városban mégis keresik a terület felhasználási lehetőségeit. A sepsiszentgyörgyi aktuális helyzetről érdeklődtünk.
Informatikai csalás ügyében nyomoz a rendőrség, miután egy kézdivásárhelyi személy 9500 lejt veszített egy megtévesztő SMS következtében.
Szombat délelőtt sikeresen kimentettek egy kútba esett férfit Kökösben.
Bensőséges, hangulatos közösségi versolvasással emlékeztek Petőfi Sándorra pénteken este, halálának 177. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön, a költő nemrég felállított szobránál.
Nőtt a bűncselekmények, a családon belüli erőszakos esetek és a balesetek száma Kovászna megyében az év első felében, miközben bővült a rendőrség állománya is. Féléves értékelőjében a megyei rendőr-főkapitány a Ro-Alert rendszerről is beszélt.
Tanügyi intézmények, valamint a sepsiszentgyörgyi gyerekeket érintő határozattervezetek voltak többek között a sepsiszentgyörgyi önkormányzat júliusi rendes ülésének napirendjén.
Közlekedési baleset történt csütörtök délután a 12-es országúton, Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli kijáratánál – tájékoztatott a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság. Az érintett szakaszon torlódás alakult ki.
Nyolc olyan kritikus útszakasz van Kovászna megyében, amelyek kockázatosak a közlekedés résztvevői számára – tudtuk meg Ramona Cozma-tól, a Kovászna megyei közlekedésrendészet vezetőjétől Ráduly István prefektus keddi sajtótájékoztatóján.
A hét folyamán, július 27. és 31. között forgalomkorlátozásra kell számítani a 13E jelzésű országúton, Sepsiszentgyörgy Előpatak felőli kijáratánál.
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