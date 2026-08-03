Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány

Előzetes letartóztatásba került egy 17 éves lány, miután a gyanú szerint egy rendőrt ütött fejbe egy fabottal egy háromszéki intézkedés során. A rendőr 7–9 nap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Székelyhon 2026. augusztus 03., 13:472026. augusztus 03., 13:47

A nyomozás eddigi adatai szerint július 31-én, pénteken éjszaka egy járőr Bodokon intézkedett egy bejelentés nyomán. Az intézkedés során, amikor a rendőrök egy agresszíven viselkedő embert próbáltak megfékezni, a lány hátulról, egy fából készült

bottal fejbe ütötte a 34 éves rendőrt.

A sértett rendőr a támadás következtében olyan sérüléseket szenvedett, amelyek gyógyulásához 7–9 nap orvosi ellátásra van szükség. Hirdetés A sepsiszentgyörgyi ügyészség tájékoztatása szerint augusztus 1-jén

büntetőeljárást indítottak a 17 éves lány ellen