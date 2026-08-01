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A sepsiszentgyörgyi készenléti felügyelőségnek délelőtt 11 órakor továbbították a 112-es sürgősségi hívószámon jelentett esetet. A helyszínre tűzoltóautókat és mentőautót orvossal, valamint rohammentőt küldtek a hatóságok.

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A tűzoltók megérkezésekor a kútban rekedt személy, egy 40 éves férfi eszméleténél volt,