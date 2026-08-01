Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Szombat délelőtt sikeresen kimentettek egy kútba esett férfit Kökösben.
A sepsiszentgyörgyi készenléti felügyelőségnek délelőtt 11 órakor továbbították a 112-es sürgősségi hívószámon jelentett esetet. A helyszínre tűzoltóautókat és mentőautót orvossal, valamint rohammentőt küldtek a hatóságok.
A tűzoltók megérkezésekor a kútban rekedt személy, egy 40 éves férfi eszméleténél volt,
A háromlábú mentőszerkezet felállítását követően a mentőcsapat egyik tagja leereszkedett a bajba jutott személyhez, biztonságosan a felszínre hozta, majd átadták az egészségügyi személyzetnek – tájékoztatott kérdésünkre a Kovászna megyei tűzoltóság.
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