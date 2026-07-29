Tisza-kormány államtitkára: a határon túli magyarok jogainak képviselete a kormány kötelessége

A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon Túli Intézmények Fórumának megnyitóján.

Székelyhon 2026. július 29., 11:432026. július 29., 11:43 2026. július 29., 12:412026. július 29., 12:41

Velkey György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos, méltóságteli életre – írja az MTI.

Magyarországon április óta új szelek fújnak

– jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, hogy az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, hogy ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Velkey György úgy fogalmazott: „mi ezen változtatunk.

Mi nem azt keressük, ami elválaszt minket, hanem azt, ami összeköt.

Azt szeretnénk, hogy az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki honfitársaink, legyenek hallgatók, oktatók, orvosok, rendőrök vagy földművesek, büszkének érezhessék magukat arra, hogy a magyar nemzethez tartoznak, hogy azt érezzék, számíthatnak ránk.” Fontos eredménynek ítélte, hogy az ukrán kormánnyal folytatott tárgyalásokon sikerült olyan vállalásokat elérniük, amelyek a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítását szolgálják. Hirdetés Ukrajna vállalta, hogy visszaállítja a nemzetiségi iskolák rendszerét, garantálva ezzel a magyar nyelv szabad használatát, valamint a nemzeti szimbólumok, a magyar himnusz és a zászló használatát. Azt is vállalta, hogy a magyar nyelv az egészségügyi ellátásban és rendezvényeken is szabadon használható lesz – mutatott rá. Az államtitkár azt ígérte, hogy

mindig ki fognak állni a külhoni magyar közösségek mellett.

Így tesznek a felvidéki magyarok esetében is, az őket jog- és vagyonfosztással fenyegető törvények nem elfogadhatók az Európai Unióban, ezeket a kérdéseket rendezni kell – mondta. Velkey György úgy fogalmazott: „mi azt szeretnénk, hogy Magyarország újra olyan partner legyen, aki nem árkokat ás, hanem hidakat épít, aki egyszerre képes együttműködni a szomszédos államokkal, miközben az ott élő magyar közösségeket is támogatja.

Célunk, hogy megszilárdítsuk a magyarok helyét Európában és a világban.”

Az államtitkár kiemelte azt is, hogy az egyetem a szabadság egyik legfontosabb műhelye. A gondolat, a tudomány szabadságának és a kíváncsiságnak az otthona, ahol a nyitottság, a kérdések, a párbeszéd és az esetleges viták is erősítik a közösségeinket – mondta. Helyrehozni a megbomlott kötelékeket Heidl György, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az egyetemek nyilván gazdasági segítségre szorulnak, ugyanakkor a finanszírozó nem várhat el semmilyen erkölcsi és intellektuális kompromisszumot. Az állam képviselői számára ez olyan alapelv, amelynek az egyetemekkel való kapcsolatban mindig érvényesülnie kell – hangsúlyozta. Kiemelte, államtitkárként a munkatársaival

alapvető feladata, hogy gyógyítsák azokat a sebeket, amelyeket a társadalom az elmúlt sok-sok évben elszenvedett és helyrehozzák a megbomlott kötelékeket, kapcsolatokat.