Tisza-kormány államtitkára: a határon túli magyarok jogainak képviselete a kormány kötelessége

Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára
Fotó: MTI/Katona Tibor
A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon Túli Intézmények Fórumának megnyitóján.
2026. július 29., 11:432026. július 29., 11:43
2026. július 29., 12:412026. július 29., 12:41
Velkey György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos, méltóságteli életre – írja az MTI.
– jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, hogy az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, hogy ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák.
Velkey György úgy fogalmazott: „mi ezen változtatunk.
Azt szeretnénk, hogy az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki honfitársaink, legyenek hallgatók, oktatók, orvosok, rendőrök vagy földművesek, büszkének érezhessék magukat arra, hogy a magyar nemzethez tartoznak, hogy azt érezzék, számíthatnak ránk.”
Fontos eredménynek ítélte, hogy az ukrán kormánnyal folytatott tárgyalásokon sikerült olyan vállalásokat elérniük, amelyek a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítását szolgálják.
Ukrajna vállalta, hogy visszaállítja a nemzetiségi iskolák rendszerét, garantálva ezzel a magyar nyelv szabad használatát, valamint a nemzeti szimbólumok, a magyar himnusz és a zászló használatát. Azt is vállalta, hogy a magyar nyelv az egészségügyi ellátásban és rendezvényeken is szabadon használható lesz – mutatott rá.
Az államtitkár azt ígérte, hogy
Így tesznek a felvidéki magyarok esetében is, az őket jog- és vagyonfosztással fenyegető törvények nem elfogadhatók az Európai Unióban, ezeket a kérdéseket rendezni kell – mondta.
Velkey György úgy fogalmazott: „mi azt szeretnénk, hogy Magyarország újra olyan partner legyen, aki nem árkokat ás, hanem hidakat épít, aki egyszerre képes együttműködni a szomszédos államokkal, miközben az ott élő magyar közösségeket is támogatja.
Az államtitkár kiemelte azt is, hogy az egyetem a szabadság egyik legfontosabb műhelye. A gondolat, a tudomány szabadságának és a kíváncsiságnak az otthona, ahol a nyitottság, a kérdések, a párbeszéd és az esetleges viták is erősítik a közösségeinket – mondta.
Heidl György, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az egyetemek nyilván gazdasági segítségre szorulnak, ugyanakkor a finanszírozó nem várhat el semmilyen erkölcsi és intellektuális kompromisszumot. Az állam képviselői számára ez olyan alapelv, amelynek az egyetemekkel való kapcsolatban mindig érvényesülnie kell – hangsúlyozta.
Kiemelte, államtitkárként a munkatársaival
A rendezvényeket szervező Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora, Darázs Lénárd kiemelte, a nyári egyetem célja, hogy mindenfajta ideológiai, politikai és egyéb befolyásolástól mentesen megerősítsék a Kárpát-medencei magyar nyelvű egyetemek, hallgatók oktatási, tudományos kooperációját. A rendezvényeiken az egyetemi vezetők az aktuális problémákkal is tudnak foglalkozni – mutatott rá.
Elhangzott, az ELTE lényeges feladatának tekinti a Kárpát-medencei szerepvállalást és tehetséggondozást. Legfontosabb társadalmi küldetései között tartja számon, hogy a Kárpát-medence magyar felsőoktatását összetartsa, valamint szakmai fejlődési és találkozási lehetőséget biztosítson a régió magyar ajkú egyetemi hallgatói és oktatói számára.
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