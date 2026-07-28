Hárman is megsérültek a csíkszentsimoni tűzesetnél

Tűz ütött ki egy gazdasági épületben és egy raktárban Csíkszentsimon községben kedden, ahol fennállt annak a veszélye, hogy átterjed a tűz két lakóházra is. Többen megsérültek.

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A helyszínre három tűzoltóegységet küldött a Hargita megyei tűzoltóság csíkszeredai bázisa, akik két esetkocsival és egy elsősegélynyújtó egységgel szálltak ki a helyszínre.

korábban írtuk Fafeldolgozó gyúlt ki Csíkszentsimonban Lángoló fafeldolgozó műhelyhez riasztották kedden délben a tűzoltókat Csíkszentsimonba.

Riasztották továbbá a csíkszentsimoni, csíkszentkirályi, csíkszentimrei, szentmártoni és kozmási önkéntes tűzoltókat is – számolt be a részletekről a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

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A tűz következtében hárman sérültek meg:

egy nőt füstmérgezéssel és bordák közötti fájdalommal szállítottak a csíkszeredai sürgősségi kórházba,

egy másik nő pánikrohamot kapott, ő visszautasította a kórházba szállítás lehetőségét.

Továbbá egy férfit is elláttak a helyszínen, aki jobb karján égési sérüléseket szenvedett, eleinte ő is visszautasította kórházba szállítást. Később azonban saját kérésére mégis kórházba került, egy tusnádfürdői mentőegység szállította a csíkszeredai kórház sürgősségi betegellátó osztályára.