Román–ukrán megállapodás: Erdélyben fognak katonai drónokat gyártani

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Fotó: Pixabay
Katonai drónok közös romániai gyártásában állapodott meg az Oves Enterprise romániai vállalat az Edrone ukrajnai dróngyártóval.
2026. július 28., 13:282026. július 28., 13:28
2026. július 28., 13:292026. július 28., 13:29
A romániai cég keddi közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a partnerség keretében Kolozsváron nyitnak gyártóegységet. A gyártás során felhasználják az Oves által fejlesztett Nemesis AI technológiát és az ukrán vállalat gyakorlatban tesztelt tapasztalatait.
Az első szakaszban FPV-drónokat, elfogódrónokat és felderítődrónokat gyártanak Kolozsváron.
A közlemény szerint a Kolozsváron gyártott drónok képesek lesznek a célpontok azonosítására, követésére, bemérésére és automatikus megsemmisítésére, miközben folyamatos helyzetelemzést is végeznek. A mesterséges intelligencia integrálásával csökken a reakcióidő, nő a találati pontosság, a rendszerek pedig teljesen megfelelnek a modern hadviselés követelményeinek – közölte az Oves Enterprise.
A két vállalat első körben havi mintegy ezer darabos gyártási kapacitással számol, kezdetben körülbelül 30 alkalmazottal. Középtávon a kapacitást havi 10–15 ezer darabra növelnék, a megrendelésektől és a védelmi programok igényeitől függően.
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