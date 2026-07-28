Román–ukrán megállapodás: Erdélyben fognak katonai drónokat gyártani

Katonai drónok közös romániai gyártásában állapodott meg az Oves Enterprise romániai vállalat az Edrone ukrajnai dróngyártóval.

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A romániai cég keddi közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a partnerség keretében Kolozsváron nyitnak gyártóegységet. A gyártás során felhasználják az Oves által fejlesztett Nemesis AI technológiát és az ukrán vállalat gyakorlatban tesztelt tapasztalatait.

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Az első szakaszban FPV-drónokat, elfogódrónokat és felderítődrónokat gyártanak Kolozsváron.