Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kritikusan alacsony a Duna vízállása, leállítják a cernavodai atomerőmű egyik reaktorát

• Fotó: Nuclearelectrica/Facebook

Fotó: Nuclearelectrica/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.

Székelyhon

2026. július 28., 11:332026. július 28., 11:33

2026. július 28., 11:352026. július 28., 11:35

A vállalat közölte, hogy ha a Duna vízszintje eléri a kritikus minimumot, és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat

egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik.

A Nuclearelectrica hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják.

Hirdetés

Az energiaügyi minisztérium kedden közölte, hogy azért döntöttek az 1-es reaktor ellenőrzött leállításáról, mert

a cernavodai atomerőműnél a Duna vízhozama mintegy 1630 köbméter/másodpercre csökkent.

A tárca szerint a leállás miatti energiakiesés kockázatok nélkül pótolható, és a háztartási fogyasztók villanyszámláit sem érinti – írja az Agerpres.

A hidrológusok augusztus 3-ig érvényes előrejelzése szerint a Duna vízhozama az országba való belépésnél, Báziásnál kedden viszonylag állandó, 1650 köbméter/másodperc körüli lesz, majd a hét végéig 1600 köbméter/másodperc körüli értékre csökken. Ez a vízhozam jóval elmarad a 4700 köbméter/másodperces júliusi és az 3900 köbméter/másodperces augusztusi sokéves átlagtól.

Rekordalacsony a Duna Budapestnél is

Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél: kedd reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce – derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) vízügyi honlapjának reggeli adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt – számolt be az MTI.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Élőben tette helyre a tanácselnök az alelnökét
Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését
Nagy sikere volt a stadionokban a sörnek, de voltak fennakadások is az első hétvégén
Az orosz nagykövet arra figyelmeztette Bukarestet, hogy Románia belesodródhat az ukrajnai háborúba
Kiütötte az újoncot a Kolozsvári CFR (videóval)
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Élőben tette helyre a tanácselnök az alelnökét
Székelyhon

Élőben tette helyre a tanácselnök az alelnökét
Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését
Székelyhon

Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését
Nagy sikere volt a stadionokban a sörnek, de voltak fennakadások is az első hétvégén
Székely Sport

Nagy sikere volt a stadionokban a sörnek, de voltak fennakadások is az első hétvégén
Az orosz nagykövet arra figyelmeztette Bukarestet, hogy Románia belesodródhat az ukrajnai háborúba
Krónika

Az orosz nagykövet arra figyelmeztette Bukarestet, hogy Románia belesodródhat az ukrajnai háborúba
Kiütötte az újoncot a Kolozsvári CFR (videóval)
Székely Sport

Kiütötte az újoncot a Kolozsvári CFR (videóval)
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Nőileg

Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 28., kedd

Hegyi túra a Hegyi Mentőszolgálat Nemzeti Napján
Hegyi túra a Hegyi Mentőszolgálat Nemzeti Napján
Hegyi túra a Hegyi Mentőszolgálat Nemzeti Napján
2026. július 28., kedd

Hegyi túra a Hegyi Mentőszolgálat Nemzeti Napján
Hirdetés
2026. július 28., kedd

Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben

Kedden kirobbant az elmúlt tíz év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. A székelyföldi kórházakban arról érdeklődtünk, hogy milyen hatással van az egységek működésére és a betegellátásra a tiltakozás.

Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben
Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben
2026. július 28., kedd

Mélypont a munkakonfliktusban: elkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben
2026. július 28., kedd

Kelemen Hunor világosan fogalmazott az oktatásban dolgozók jövedelméről

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az oktatásban és egészségügyben dolgozók fizetésével kapcsolatos jelentős nézeteltérések miatt a következő két hétben nincs reális esély a közalkalmazotti bértörvény tervezetének elfogadására.

Kelemen Hunor világosan fogalmazott az oktatásban dolgozók jövedelméről
Kelemen Hunor világosan fogalmazott az oktatásban dolgozók jövedelméről
2026. július 28., kedd

Kelemen Hunor világosan fogalmazott az oktatásban dolgozók jövedelméről
2026. július 28., kedd

Ismét 10 lej fölé ugrott a gázolaj ára

Ismét a tízlejes lélektani határ fölé ugrott a gázolaj literenkénti ára a Lukoil hálózatában, miután az orosz vállalat hétfőn jelentősen emelte az árait. A többi piaci szereplőnél egyelőre pár banival 10 lej alatt maradt az ár.

Ismét 10 lej fölé ugrott a gázolaj ára
Ismét 10 lej fölé ugrott a gázolaj ára
2026. július 28., kedd

Ismét 10 lej fölé ugrott a gázolaj ára
Hirdetés
2026. július 28., kedd

Kelemen Hunor: már az első légtérsértő drónokat le kellett volna lőni

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfő este kijelentette, hogy a Románia légterébe behatoló drónokat már az első ilyen incidensek alkalmával le kellett volna lőni.

Kelemen Hunor: már az első légtérsértő drónokat le kellett volna lőni
Kelemen Hunor: már az első légtérsértő drónokat le kellett volna lőni
2026. július 28., kedd

Kelemen Hunor: már az első légtérsértő drónokat le kellett volna lőni
2026. július 27., hétfő

Reagált a bukaresti orosz nagykövet a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügyében

Oroszország soha nem küldött és jelenleg sem küld harci drónokat romániai célpontok ellen, az ezzel kapcsolatos találgatások pedig teljesen alaptalanok – közölte hétfőn Oroszország bukaresti nagykövetsége.

Reagált a bukaresti orosz nagykövet a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügyében
Reagált a bukaresti orosz nagykövet a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügyében
2026. július 27., hétfő

Reagált a bukaresti orosz nagykövet a Románia légterébe behatoló orosz drónok ügyében
2026. július 27., hétfő

Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését

A szenátus elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. A javaslatot 116 támogató szavazattal és nyolc tartózkodással fogadták el.

Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését
Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését
2026. július 27., hétfő

Elfogadta a szenátus a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes csökkentését
Hirdetés
2026. július 27., hétfő

Marad még a lakásvásárlási kedvezményes áfa

Szeptember 30-ig kedvezményes áfával vásárolhatnak lakást az előszerződéssel rendelkező személyek. Az erről szóló törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus költségvetési bizottsága.

Marad még a lakásvásárlási kedvezményes áfa
Marad még a lakásvásárlási kedvezményes áfa
2026. július 27., hétfő

Marad még a lakásvásárlási kedvezményes áfa
2026. július 27., hétfő

Közel nyolcezer betöltetlen álláshelyet szabadítanának fel az egészségügyben

Az egészségügyi minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot – közölte hétfőn a Facebook-oldalán az intézmény.

Közel nyolcezer betöltetlen álláshelyet szabadítanának fel az egészségügyben
Közel nyolcezer betöltetlen álláshelyet szabadítanának fel az egészségügyben
2026. július 27., hétfő

Közel nyolcezer betöltetlen álláshelyet szabadítanának fel az egészségügyben
2026. július 27., hétfő

Többféle zenével is színpadra lépnek Bagossyék a Folk & Roll Víkenden

Nemcsak szervezői lesznek, hanem mindhárom napon fel is lép a Bagossy Brothers Company a július 31. és augusztus 2. között Gyergyószentmiklóson megrendezendő Folk & Roll Víkenden. Különleges, csakis itt látható produkciókkal várják a közönséget.

Többféle zenével is színpadra lépnek Bagossyék a Folk & Roll Víkenden
Többféle zenével is színpadra lépnek Bagossyék a Folk & Roll Víkenden
2026. július 27., hétfő

Többféle zenével is színpadra lépnek Bagossyék a Folk & Roll Víkenden
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!