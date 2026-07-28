Kritikusan alacsony a Duna vízállása, leállítják a cernavodai atomerőmű egyik reaktorát

Fotó: Nuclearelectrica/Facebook
A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.
2026. július 28., 11:332026. július 28., 11:33
2026. július 28., 11:352026. július 28., 11:35
A vállalat közölte, hogy ha a Duna vízszintje eléri a kritikus minimumot, és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat
A Nuclearelectrica hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják.
Az energiaügyi minisztérium kedden közölte, hogy azért döntöttek az 1-es reaktor ellenőrzött leállításáról, mert
A tárca szerint a leállás miatti energiakiesés kockázatok nélkül pótolható, és a háztartási fogyasztók villanyszámláit sem érinti – írja az Agerpres.
A hidrológusok augusztus 3-ig érvényes előrejelzése szerint a Duna vízhozama az országba való belépésnél, Báziásnál kedden viszonylag állandó, 1650 köbméter/másodperc körüli lesz, majd a hét végéig 1600 köbméter/másodperc körüli értékre csökken. Ez a vízhozam jóval elmarad a 4700 köbméter/másodperces júliusi és az 3900 köbméter/másodperces augusztusi sokéves átlagtól.
Rekordalacsony a Duna Budapestnél is
Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél: kedd reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce – derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) vízügyi honlapjának reggeli adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt – számolt be az MTI.
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