Kritikusan alacsony a Duna vízállása, leállítják a cernavodai atomerőmű egyik reaktorát

A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.

Székelyhon 2026. július 28., 11:332026. július 28., 11:33 2026. július 28., 11:352026. július 28., 11:35

A vállalat közölte, hogy ha a Duna vízszintje eléri a kritikus minimumot, és nem biztosítható a teljes kapacitással működő erőmű hűtése, a biztonsági előírásoknak megfelelően azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Ezek közé tartozhat

egy reaktor vagy akár mindkét reaktor leállítása is, ha a helyzet nem változik.

A Nuclearelectrica hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek, és a nukleáris biztonság, valamint a berendezések megbízható működésének védelmét szolgálják. Hirdetés Az energiaügyi minisztérium kedden közölte, hogy azért döntöttek az 1-es reaktor ellenőrzött leállításáról, mert

a cernavodai atomerőműnél a Duna vízhozama mintegy 1630 köbméter/másodpercre csökkent.

A tárca szerint a leállás miatti energiakiesés kockázatok nélkül pótolható, és a háztartási fogyasztók villanyszámláit sem érinti – írja az Agerpres. A hidrológusok augusztus 3-ig érvényes előrejelzése szerint a Duna vízhozama az országba való belépésnél, Báziásnál kedden viszonylag állandó, 1650 köbméter/másodperc körüli lesz, majd a hét végéig 1600 köbméter/másodperc körüli értékre csökken. Ez a vízhozam jóval elmarad a 4700 köbméter/másodperces júliusi és az 3900 köbméter/másodperces augusztusi sokéves átlagtól.